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"تعليم الليث" يناقش استعدادات انطلاقة العام الدراسي المقبل

"الحازمي" طالَبَ بتكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات

عقد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) هدية بنت محمد البركاتي، اجتماعًا مكثفًا بأعضاء وعضوات لجنة الاستعداد المركزية؛ لمناقشة الاستعداد والجاهزية لانطلاقة العام الدراسي القادم ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، والاطلاع على خطط وبرامج الأقسام والإدارات الداعمة والمشاركة في برنامج الاستعداد.

وطالَبَ الحازمي أعضاء فريق العمل، بضرورة تكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات لتحقيق بداية قوية وجادة ومكتملة وناجحة منذ أول يوم دراسي، من خلال الحرص على التخطيط والتطلعات والرؤى والمشاريع التربوية، وتحديد الأهداف وتحقيق التكامل والتشارك في قيادة العمل التربوي والإداري على مستوى الإدارة والميدان، والحرص على دعم البرامج التي تدعم عمليات التوجه نحو الطالب والمدرسة، والأساليب الإشرافية وتدريب المعلمين الجدد، واستقبالهم، وتوفير الدعم لهم، وتأمين التجهيزات التعليمية التي تحتاجها المدارس من الطاولات والكراسي والأثاث المكتبي والتقني وأدوات الأمن والسلامة اللازمة، وضمان وصول المقررات المدرسية بوقت كاف؛ واستكمال مشروعات الصيانة والترميم والنقل المدرسي وفق خطة عمل مقننة، وتهيئة المدارس بكل الكوادر البشرية اللازمة من المعلمين والمعلمات وفق التشكيلات المدرسية.

من جانب آخر، أوضح أمين إدارة التعليم عبدالعزيز بن أحمد البدواني، أنه تم خلال الاجتماع مناقشةُ العديد من المحاور الهامة ببرنامج الاستعداد ومن أبرزها مسح إلكتروني للتعرف على احتياجات المدارس ومدى جاهزيتها، والتشكيلات الإشرافية والمدرسية، وحركة النقل الداخلي، والتوسع في رياض الأطفال، والميزانية التشغيلية، وجاهزية المدارس المستهدفة ببرنامج الطفولة المبكرة، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

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"تعليم الليث" يناقش استعدادات انطلاقة العام الدراسي المقبل
سبق

عقد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) هدية بنت محمد البركاتي، اجتماعًا مكثفًا بأعضاء وعضوات لجنة الاستعداد المركزية؛ لمناقشة الاستعداد والجاهزية لانطلاقة العام الدراسي القادم ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، والاطلاع على خطط وبرامج الأقسام والإدارات الداعمة والمشاركة في برنامج الاستعداد.

وطالَبَ الحازمي أعضاء فريق العمل، بضرورة تكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات لتحقيق بداية قوية وجادة ومكتملة وناجحة منذ أول يوم دراسي، من خلال الحرص على التخطيط والتطلعات والرؤى والمشاريع التربوية، وتحديد الأهداف وتحقيق التكامل والتشارك في قيادة العمل التربوي والإداري على مستوى الإدارة والميدان، والحرص على دعم البرامج التي تدعم عمليات التوجه نحو الطالب والمدرسة، والأساليب الإشرافية وتدريب المعلمين الجدد، واستقبالهم، وتوفير الدعم لهم، وتأمين التجهيزات التعليمية التي تحتاجها المدارس من الطاولات والكراسي والأثاث المكتبي والتقني وأدوات الأمن والسلامة اللازمة، وضمان وصول المقررات المدرسية بوقت كاف؛ واستكمال مشروعات الصيانة والترميم والنقل المدرسي وفق خطة عمل مقننة، وتهيئة المدارس بكل الكوادر البشرية اللازمة من المعلمين والمعلمات وفق التشكيلات المدرسية.

من جانب آخر، أوضح أمين إدارة التعليم عبدالعزيز بن أحمد البدواني، أنه تم خلال الاجتماع مناقشةُ العديد من المحاور الهامة ببرنامج الاستعداد ومن أبرزها مسح إلكتروني للتعرف على احتياجات المدارس ومدى جاهزيتها، والتشكيلات الإشرافية والمدرسية، وحركة النقل الداخلي، والتوسع في رياض الأطفال، والميزانية التشغيلية، وجاهزية المدارس المستهدفة ببرنامج الطفولة المبكرة، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
01:44 PM

"تعليم الليث" يناقش استعدادات انطلاقة العام الدراسي المقبل

"الحازمي" طالَبَ بتكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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عقد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) هدية بنت محمد البركاتي، اجتماعًا مكثفًا بأعضاء وعضوات لجنة الاستعداد المركزية؛ لمناقشة الاستعداد والجاهزية لانطلاقة العام الدراسي القادم ١٤٤٠هـ/ ١٤٤١هـ، والاطلاع على خطط وبرامج الأقسام والإدارات الداعمة والمشاركة في برنامج الاستعداد.

وطالَبَ الحازمي أعضاء فريق العمل، بضرورة تكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات لتحقيق بداية قوية وجادة ومكتملة وناجحة منذ أول يوم دراسي، من خلال الحرص على التخطيط والتطلعات والرؤى والمشاريع التربوية، وتحديد الأهداف وتحقيق التكامل والتشارك في قيادة العمل التربوي والإداري على مستوى الإدارة والميدان، والحرص على دعم البرامج التي تدعم عمليات التوجه نحو الطالب والمدرسة، والأساليب الإشرافية وتدريب المعلمين الجدد، واستقبالهم، وتوفير الدعم لهم، وتأمين التجهيزات التعليمية التي تحتاجها المدارس من الطاولات والكراسي والأثاث المكتبي والتقني وأدوات الأمن والسلامة اللازمة، وضمان وصول المقررات المدرسية بوقت كاف؛ واستكمال مشروعات الصيانة والترميم والنقل المدرسي وفق خطة عمل مقننة، وتهيئة المدارس بكل الكوادر البشرية اللازمة من المعلمين والمعلمات وفق التشكيلات المدرسية.

من جانب آخر، أوضح أمين إدارة التعليم عبدالعزيز بن أحمد البدواني، أنه تم خلال الاجتماع مناقشةُ العديد من المحاور الهامة ببرنامج الاستعداد ومن أبرزها مسح إلكتروني للتعرف على احتياجات المدارس ومدى جاهزيتها، والتشكيلات الإشرافية والمدرسية، وحركة النقل الداخلي، والتوسع في رياض الأطفال، والميزانية التشغيلية، وجاهزية المدارس المستهدفة ببرنامج الطفولة المبكرة، وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

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