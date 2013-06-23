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مدير فرع وزارة الخارجية بمكة يودع القنصل العام الأمريكي

بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، في جدة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راين كليها، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.

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مدير فرع وزارة الخارجية بمكة يودع القنصل العام الأمريكي
سبق

استقبل مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، في جدة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راين كليها، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
05:45 PM

مدير فرع وزارة الخارجية بمكة يودع القنصل العام الأمريكي

بمناسبة انتهاء فترة عمله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
1,512

استقبل مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، في جدة اليوم، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راين كليها، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله.

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