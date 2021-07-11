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36 ساعة.. المدة الزمنية لنقل الحجاج من مناطق المملكة

بداية من نقطة التجمع الأولى إلى أداء طواف القدوم

كشفت وزارة الحج والعمرة أن نقل وتفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام البالغ عددهم 60 ألف حاج، سيتم من مناطق المملكة خلال 36 ساعة؛ بداية من نقطة التجمع الأولى إلى أداء طواف القدوم.

وبحسب الخطة التي اطلعت عليها "سبق" ونشرتها في وقت سابق تحت عنوان: سبق تنشر رحلة الحاج منذ القدوم حتى طواف الوداع.. هنا الآلية".. فإن وزارة الحج والعمرة خصصت لنقل الحجاج لموسم حج العام الحالي، نقاط تجمع عند مرحلة القدوم لمكة المكرمة، شملت: (الزايدي، والنوارية، والشرائع، والنسيم)، ومراكز الإنزال عند الحرم المكي في كل من: (الشبيكة، ووقف الملك عبدالعزيز، وأجياد المصافي)، مع تخصيص ما لا يقل عن ۲۰۰ حافلة لتأدية طواف القدوم للحجاج.

وتضمنت مرحلة طواف القدوم تفويج الحجاج على مرحلتين بخدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي؛ بحيث يتم تفويج ٦٠٠٠ حاج كل ثلاث ساعات تبدأ من السادسة صباح يوم السابع من شهر ذي الحجة، وتستمر حتى الساعة التاسعة من يوم الثامن؛ على أن يتم تفويج الحجاج بخدمة النقل الترددي بمتوسط ٢٠٠٠ حاج من كل نقطة تجمع لكل 3 ساعات؛ باستثناء محطة النسيم؛ على أن تكون الطاقة الاستيعابية لليوم التشغيلي في مرحلة القوم ٤٨ ألف حاج.

وسوف ينطلق جميع الحجاج من المسجد الحرام عبر الحافلات من محطة باب علي، وصولاً لمواقف ساحة الجمرات؛ على أن يكون النقل بنظام الرحلات الترددية، وبما لا يقل عن ٢٠٠ حافلة، وبمتوسط ٢٠٠٠ حاج لكل ثلاث ساعات من ساحة الجمرات- تقسيم الساحة، إلى مواقف الحافلات حسب ألوان النطاقات، إلى مشعر منى وفق اللون المخصص.. وسيكون النقل في مرحلة التصعيد لمشعر عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة بنظام "الردين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجًّا"، ويكون الانطلاق من نقاط التجمع المحددة لكل نطاق من مخيمات منى إلى عرفات وفق اللون المخصص، وإنزالهم في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات عرفات.

واشتملت الإجراءات بدء النفرة لمشعر مزدلفة من السابعة والربع مساء حتى الساعة ١٢ صباحاً، ويكون النقل بنظام "الردين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجًّا"، ويكون الانطلاق من نقاط التجمع المحددة لكل نطاق من مخيمات عرفات إلى مزدلفة وفق اللون المخصص؛ فيما ستكون مرحلة الإفاضة لمنی بنظام "الردين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجًّا".

وحول ما يتعلق بنقل الحجاج لأداء طواف الإفاضة يوم العاشر من شهر ذي الحجة، حددت وزارة الحج والعمرة طريقتين لنقل الحجاج؛ الأولى من مواقف ساحة الجمرات، إلى محطة أجياد المصافي، وباب علي، ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من نفس المحطات، وصولاً لمواقف ساحة الجمرات "للقادمين من محطة باب علي"، أو إلى جسر الملك خالد وطريق الملك عبدالله "للقادمين من محطة أجياد ووقف الملك عبدالعزيز" بمحاذاة مخيمات منى في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات منى وتسكين الحجاج.. والطريقة الثانية نقلهم من مواقف ساحة الجمرات إلى محطات أجياد والشبيكة ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من محطة باب علي بنظام النقل الترددي لمواقف ساحة الجمرات بنظام الرحلات الترددية إلى المنطقة المخصصة للإركاب والتحميل من مواقف ساحة جسر الجمرات إلى المخيمات.

وفيما يخص مرحلة طواف الوداع؛ ستبدأ يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة؛ بحيث يتم نقل الحجاج من مواقف ساحة الجمرات إلى مواقف الشبيكة وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز والخروج من نفس المحطات. وبعد الانتهاء من طواف الوداع تتم مغادرة جميع الحجاج من المسجد الحرام، وانطلاق الحافلات من محطات الشبيكة وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز، وصولاً لنقاط التجمع في كل من: (الشرائع، والنوارية، والزايدي، والنسيم).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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36 ساعة.. المدة الزمنية لنقل الحجاج من مناطق المملكة
سبق

كشفت وزارة الحج والعمرة أن نقل وتفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام البالغ عددهم 60 ألف حاج، سيتم من مناطق المملكة خلال 36 ساعة؛ بداية من نقطة التجمع الأولى إلى أداء طواف القدوم.

وبحسب الخطة التي اطلعت عليها "سبق" ونشرتها في وقت سابق تحت عنوان: سبق تنشر رحلة الحاج منذ القدوم حتى طواف الوداع.. هنا الآلية".. فإن وزارة الحج والعمرة خصصت لنقل الحجاج لموسم حج العام الحالي، نقاط تجمع عند مرحلة القدوم لمكة المكرمة، شملت: (الزايدي، والنوارية، والشرائع، والنسيم)، ومراكز الإنزال عند الحرم المكي في كل من: (الشبيكة، ووقف الملك عبدالعزيز، وأجياد المصافي)، مع تخصيص ما لا يقل عن ۲۰۰ حافلة لتأدية طواف القدوم للحجاج.

وتضمنت مرحلة طواف القدوم تفويج الحجاج على مرحلتين بخدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي؛ بحيث يتم تفويج ٦٠٠٠ حاج كل ثلاث ساعات تبدأ من السادسة صباح يوم السابع من شهر ذي الحجة، وتستمر حتى الساعة التاسعة من يوم الثامن؛ على أن يتم تفويج الحجاج بخدمة النقل الترددي بمتوسط ٢٠٠٠ حاج من كل نقطة تجمع لكل 3 ساعات؛ باستثناء محطة النسيم؛ على أن تكون الطاقة الاستيعابية لليوم التشغيلي في مرحلة القوم ٤٨ ألف حاج.

وسوف ينطلق جميع الحجاج من المسجد الحرام عبر الحافلات من محطة باب علي، وصولاً لمواقف ساحة الجمرات؛ على أن يكون النقل بنظام الرحلات الترددية، وبما لا يقل عن ٢٠٠ حافلة، وبمتوسط ٢٠٠٠ حاج لكل ثلاث ساعات من ساحة الجمرات- تقسيم الساحة، إلى مواقف الحافلات حسب ألوان النطاقات، إلى مشعر منى وفق اللون المخصص.. وسيكون النقل في مرحلة التصعيد لمشعر عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة بنظام "الردين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجًّا"، ويكون الانطلاق من نقاط التجمع المحددة لكل نطاق من مخيمات منى إلى عرفات وفق اللون المخصص، وإنزالهم في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات عرفات.

واشتملت الإجراءات بدء النفرة لمشعر مزدلفة من السابعة والربع مساء حتى الساعة ١٢ صباحاً، ويكون النقل بنظام "الردين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجًّا"، ويكون الانطلاق من نقاط التجمع المحددة لكل نطاق من مخيمات عرفات إلى مزدلفة وفق اللون المخصص؛ فيما ستكون مرحلة الإفاضة لمنی بنظام "الردين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجًّا".

وحول ما يتعلق بنقل الحجاج لأداء طواف الإفاضة يوم العاشر من شهر ذي الحجة، حددت وزارة الحج والعمرة طريقتين لنقل الحجاج؛ الأولى من مواقف ساحة الجمرات، إلى محطة أجياد المصافي، وباب علي، ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من نفس المحطات، وصولاً لمواقف ساحة الجمرات "للقادمين من محطة باب علي"، أو إلى جسر الملك خالد وطريق الملك عبدالله "للقادمين من محطة أجياد ووقف الملك عبدالعزيز" بمحاذاة مخيمات منى في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات منى وتسكين الحجاج.. والطريقة الثانية نقلهم من مواقف ساحة الجمرات إلى محطات أجياد والشبيكة ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من محطة باب علي بنظام النقل الترددي لمواقف ساحة الجمرات بنظام الرحلات الترددية إلى المنطقة المخصصة للإركاب والتحميل من مواقف ساحة جسر الجمرات إلى المخيمات.

وفيما يخص مرحلة طواف الوداع؛ ستبدأ يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة؛ بحيث يتم نقل الحجاج من مواقف ساحة الجمرات إلى مواقف الشبيكة وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز والخروج من نفس المحطات. وبعد الانتهاء من طواف الوداع تتم مغادرة جميع الحجاج من المسجد الحرام، وانطلاق الحافلات من محطات الشبيكة وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز، وصولاً لنقاط التجمع في كل من: (الشرائع، والنوارية، والزايدي، والنسيم).

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
09:48 PM

36 ساعة.. المدة الزمنية لنقل الحجاج من مناطق المملكة

بداية من نقطة التجمع الأولى إلى أداء طواف القدوم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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كشفت وزارة الحج والعمرة أن نقل وتفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام البالغ عددهم 60 ألف حاج، سيتم من مناطق المملكة خلال 36 ساعة؛ بداية من نقطة التجمع الأولى إلى أداء طواف القدوم.

وبحسب الخطة التي اطلعت عليها "سبق" ونشرتها في وقت سابق تحت عنوان: سبق تنشر رحلة الحاج منذ القدوم حتى طواف الوداع.. هنا الآلية".. فإن وزارة الحج والعمرة خصصت لنقل الحجاج لموسم حج العام الحالي، نقاط تجمع عند مرحلة القدوم لمكة المكرمة، شملت: (الزايدي، والنوارية، والشرائع، والنسيم)، ومراكز الإنزال عند الحرم المكي في كل من: (الشبيكة، ووقف الملك عبدالعزيز، وأجياد المصافي)، مع تخصيص ما لا يقل عن ۲۰۰ حافلة لتأدية طواف القدوم للحجاج.

وتضمنت مرحلة طواف القدوم تفويج الحجاج على مرحلتين بخدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي؛ بحيث يتم تفويج ٦٠٠٠ حاج كل ثلاث ساعات تبدأ من السادسة صباح يوم السابع من شهر ذي الحجة، وتستمر حتى الساعة التاسعة من يوم الثامن؛ على أن يتم تفويج الحجاج بخدمة النقل الترددي بمتوسط ٢٠٠٠ حاج من كل نقطة تجمع لكل 3 ساعات؛ باستثناء محطة النسيم؛ على أن تكون الطاقة الاستيعابية لليوم التشغيلي في مرحلة القوم ٤٨ ألف حاج.

وسوف ينطلق جميع الحجاج من المسجد الحرام عبر الحافلات من محطة باب علي، وصولاً لمواقف ساحة الجمرات؛ على أن يكون النقل بنظام الرحلات الترددية، وبما لا يقل عن ٢٠٠ حافلة، وبمتوسط ٢٠٠٠ حاج لكل ثلاث ساعات من ساحة الجمرات- تقسيم الساحة، إلى مواقف الحافلات حسب ألوان النطاقات، إلى مشعر منى وفق اللون المخصص.. وسيكون النقل في مرحلة التصعيد لمشعر عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة بنظام "الردين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجًّا"، ويكون الانطلاق من نقاط التجمع المحددة لكل نطاق من مخيمات منى إلى عرفات وفق اللون المخصص، وإنزالهم في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات عرفات.

واشتملت الإجراءات بدء النفرة لمشعر مزدلفة من السابعة والربع مساء حتى الساعة ١٢ صباحاً، ويكون النقل بنظام "الردين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجًّا"، ويكون الانطلاق من نقاط التجمع المحددة لكل نطاق من مخيمات عرفات إلى مزدلفة وفق اللون المخصص؛ فيما ستكون مرحلة الإفاضة لمنی بنظام "الردين ١٥٠٠ حافلة" مع مرافقة القائد المعين من شركة خدمات الحجاج لكل وحدة تنفيذية "٢٠ حاجًّا".

وحول ما يتعلق بنقل الحجاج لأداء طواف الإفاضة يوم العاشر من شهر ذي الحجة، حددت وزارة الحج والعمرة طريقتين لنقل الحجاج؛ الأولى من مواقف ساحة الجمرات، إلى محطة أجياد المصافي، وباب علي، ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من نفس المحطات، وصولاً لمواقف ساحة الجمرات "للقادمين من محطة باب علي"، أو إلى جسر الملك خالد وطريق الملك عبدالله "للقادمين من محطة أجياد ووقف الملك عبدالعزيز" بمحاذاة مخيمات منى في المنطقة المخصصة للإنزال لكل نطاق حسب التخصيص لمخيمات منى وتسكين الحجاج.. والطريقة الثانية نقلهم من مواقف ساحة الجمرات إلى محطات أجياد والشبيكة ووقف الملك عبدالعزيز، والخروج من محطة باب علي بنظام النقل الترددي لمواقف ساحة الجمرات بنظام الرحلات الترددية إلى المنطقة المخصصة للإركاب والتحميل من مواقف ساحة جسر الجمرات إلى المخيمات.

وفيما يخص مرحلة طواف الوداع؛ ستبدأ يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة؛ بحيث يتم نقل الحجاج من مواقف ساحة الجمرات إلى مواقف الشبيكة وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز والخروج من نفس المحطات. وبعد الانتهاء من طواف الوداع تتم مغادرة جميع الحجاج من المسجد الحرام، وانطلاق الحافلات من محطات الشبيكة وأجياد المصافي ووقف الملك عبدالعزيز، وصولاً لنقاط التجمع في كل من: (الشرائع، والنوارية، والزايدي، والنسيم).

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