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أعلى حصيلة منذ بدء التفشي .. "كورونا" يصيب نحو 50 ألف تركي في يوم واحد

الفيروس أودى بحياة 211 مريضًا في المدة نفسها

أفادت السلطات الصحية التركية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 49584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 211 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3579185، والوفيات إلى 32667، وفقًا لـ"رويترز".

وخففت تركيا القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي؛ مما أدى إلى زيادة الحالات مجددًا.

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أعلى حصيلة منذ بدء التفشي .. "كورونا" يصيب نحو 50 ألف تركي في يوم واحد
سبق

أفادت السلطات الصحية التركية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 49584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 211 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3579185، والوفيات إلى 32667، وفقًا لـ"رويترز".

وخففت تركيا القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي؛ مما أدى إلى زيادة الحالات مجددًا.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:22 PM

أعلى حصيلة منذ بدء التفشي .. "كورونا" يصيب نحو 50 ألف تركي في يوم واحد

الفيروس أودى بحياة 211 مريضًا في المدة نفسها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت السلطات الصحية التركية، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 49584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 211 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3579185، والوفيات إلى 32667، وفقًا لـ"رويترز".

وخففت تركيا القيود العامة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي؛ مما أدى إلى زيادة الحالات مجددًا.

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