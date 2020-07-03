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بحلول مونديال 2022 .. « فيفا» يطبق «تقنية التسلل» خلال المباريات

عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار)

قال مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن الاتحاد يأمل في أن تعمل التكنولوجيا على المساعدة في اتخاذ قرارات احتساب التسلل خلال المباريات، وذلك بحلول كأس العالم 2022.
وقال يوهانيس هولزمولر مسؤول قسم التكنولوجيا والابتكار بالفيفا، في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية إن الهدف هو الوصول لإمكانية الاعتماد على هذا النظام التقني في احتساب التسلل، بحلول كأس العالم 2022.

وكانت التقنية قد خضعت للتجربة في كأس العالم 2019 للأندية لكنها ليست جاهزة بعد للاستخدام.
وتعمل التقنية على التحديد بدقة لحظة تمرير الكرة إلى الأمام ورسم خطوط تظهر موقع اللاعب المتقدم الذي يستلم الكرة، لتوضيح ما إذا كانت هناك حالة تسلل أم لا.
وقال هولزمولر: "فكرة تطبيق تقنية تحديد التسلل تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الحالات خلال المباريات عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار)".

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بحلول مونديال 2022 .. « فيفا» يطبق «تقنية التسلل» خلال المباريات
سبق

قال مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن الاتحاد يأمل في أن تعمل التكنولوجيا على المساعدة في اتخاذ قرارات احتساب التسلل خلال المباريات، وذلك بحلول كأس العالم 2022.
وقال يوهانيس هولزمولر مسؤول قسم التكنولوجيا والابتكار بالفيفا، في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية إن الهدف هو الوصول لإمكانية الاعتماد على هذا النظام التقني في احتساب التسلل، بحلول كأس العالم 2022.

وكانت التقنية قد خضعت للتجربة في كأس العالم 2019 للأندية لكنها ليست جاهزة بعد للاستخدام.
وتعمل التقنية على التحديد بدقة لحظة تمرير الكرة إلى الأمام ورسم خطوط تظهر موقع اللاعب المتقدم الذي يستلم الكرة، لتوضيح ما إذا كانت هناك حالة تسلل أم لا.
وقال هولزمولر: "فكرة تطبيق تقنية تحديد التسلل تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الحالات خلال المباريات عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار)".

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
04:36 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
04:56 PM

بحلول مونديال 2022 .. « فيفا» يطبق «تقنية التسلل» خلال المباريات

عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن الاتحاد يأمل في أن تعمل التكنولوجيا على المساعدة في اتخاذ قرارات احتساب التسلل خلال المباريات، وذلك بحلول كأس العالم 2022.
وقال يوهانيس هولزمولر مسؤول قسم التكنولوجيا والابتكار بالفيفا، في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التلفزيونية الألمانية إن الهدف هو الوصول لإمكانية الاعتماد على هذا النظام التقني في احتساب التسلل، بحلول كأس العالم 2022.

وكانت التقنية قد خضعت للتجربة في كأس العالم 2019 للأندية لكنها ليست جاهزة بعد للاستخدام.
وتعمل التقنية على التحديد بدقة لحظة تمرير الكرة إلى الأمام ورسم خطوط تظهر موقع اللاعب المتقدم الذي يستلم الكرة، لتوضيح ما إذا كانت هناك حالة تسلل أم لا.
وقال هولزمولر: "فكرة تطبيق تقنية تحديد التسلل تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الحالات خلال المباريات عبر نظام حكم الفيديو المساعد (فار)".

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