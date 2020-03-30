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وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المحلية

خلال اتصال مع غرفة إدارة أزمة كورونا بعسير بمشاركة تركي بن طلال

أجرى أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة أزمة كورونا بالمنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اتصالًا مرئيًّا مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بمشاركة وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني وأعضاء غرفة إدارة الأزمة بعسير.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من وزير التجارة حول جهود وزارته في مراقبة الأسواق وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة ودون أي زيادات؛ مؤكدًا أن المملكة بشكل عام تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المنتجة محليًّا، وأن الوزارة قدّمت كل التسهيلات والدعم للمصانع، مع متابعتها لتوفير الغذاء وفق خطة لوجستية تَشاركية بين وزارتي التجارة والنقل، إضافة للأمن العام، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية كافة أنحاء المملكة.

وأشاد القصبي بوعي المواطنين في تطبيق الاحترازات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإيقاف المناسبات؛ مما انعكس بشكل إيجابي على تخفيف استهلاك المواد الغذائية.

وعقب الاجتماع، أكد السحيباني أن وزير التجارة قد وجّه بتعميم تجربة الوزارة التي جرت مع غرفة إدارة أزمة كورونا في عسير مع كافة مناطق المملكة.

منع التجول فيروس كورونا الجديد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المحلية
سبق

أجرى أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة أزمة كورونا بالمنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اتصالًا مرئيًّا مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بمشاركة وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني وأعضاء غرفة إدارة الأزمة بعسير.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من وزير التجارة حول جهود وزارته في مراقبة الأسواق وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة ودون أي زيادات؛ مؤكدًا أن المملكة بشكل عام تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المنتجة محليًّا، وأن الوزارة قدّمت كل التسهيلات والدعم للمصانع، مع متابعتها لتوفير الغذاء وفق خطة لوجستية تَشاركية بين وزارتي التجارة والنقل، إضافة للأمن العام، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية كافة أنحاء المملكة.

وأشاد القصبي بوعي المواطنين في تطبيق الاحترازات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإيقاف المناسبات؛ مما انعكس بشكل إيجابي على تخفيف استهلاك المواد الغذائية.

وعقب الاجتماع، أكد السحيباني أن وزير التجارة قد وجّه بتعميم تجربة الوزارة التي جرت مع غرفة إدارة أزمة كورونا في عسير مع كافة مناطق المملكة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:36 AM

وزير التجارة: المملكة تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المحلية

خلال اتصال مع غرفة إدارة أزمة كورونا بعسير بمشاركة تركي بن طلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أجرى أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة أزمة كورونا بالمنطقة، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اتصالًا مرئيًّا مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بمشاركة وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني وأعضاء غرفة إدارة الأزمة بعسير.

واستمع أمير منطقة عسير إلى شرح من وزير التجارة حول جهود وزارته في مراقبة الأسواق وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة ودون أي زيادات؛ مؤكدًا أن المملكة بشكل عام تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المنتجة محليًّا، وأن الوزارة قدّمت كل التسهيلات والدعم للمصانع، مع متابعتها لتوفير الغذاء وفق خطة لوجستية تَشاركية بين وزارتي التجارة والنقل، إضافة للأمن العام، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية كافة أنحاء المملكة.

وأشاد القصبي بوعي المواطنين في تطبيق الاحترازات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإيقاف المناسبات؛ مما انعكس بشكل إيجابي على تخفيف استهلاك المواد الغذائية.

وعقب الاجتماع، أكد السحيباني أن وزير التجارة قد وجّه بتعميم تجربة الوزارة التي جرت مع غرفة إدارة أزمة كورونا في عسير مع كافة مناطق المملكة.

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