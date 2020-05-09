الدوري الألماني: الاحتفال بالأهداف من خلال الكوع أو القدم فقط

ذكرت صحيفة "بيلد الألمانية" نقلاً عن وثيقة داخلية من رابطة الدوري الألماني، أنه يجب تفادي المصافحة باليد والبصق والأحضان، ولن يكون هناك أي تمائم للأطفال، ولا مصافحات ولا التقاط صور للفريق وستخرج الفرق من النفق في أوقات مختلفة.

جاء ذلك خلال تقرير إخباري، والذي أفاد أن لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» سيتم السماح لهم بالاحتفال بالأهداف من خلال "اتصال قصير بالكوع أو القدم" عندما تستأنف منافسات الدوري يوم 16 من الشهر الجاري بعد أن توقف بسبب فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن وثيقة الرابطة طلبت أيضًا من الجميع على مقاعد البدلاء ارتداء الأقنعة وترك مقعد خالٍ بين كل شخص.

ونقلت بيلد عن الوثيقة: "بإمكان المدرب أن يزيل قناع الأنف والفم لإلقاء التعليمات، طالما أنه سيحافظ على مسافة 5ر1 متر من كل الأشخاص على الأقل".

وأضافت الصحيفة أن وقت البقاء في غرف تبديل الملابس يجب أن يتم تقليصه للحد الأدنى، مما يعني 30 إلى 40 دقيقة لكل فرد.