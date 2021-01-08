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الداخلية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

فيما سجلت البلاد 17 وفاة جديدة بمرض "كوفيد 19"

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل البلاد لـ5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

يأتي هذا فيما سجلت الوزارة 17 وفاة جديدة بمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1570، والإصابات إلى 210139 حالة بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وكان لبنان سجل أمس الخميس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، بواقع 4774 إصابة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة
سبق

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل البلاد لـ5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

يأتي هذا فيما سجلت الوزارة 17 وفاة جديدة بمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1570، والإصابات إلى 210139 حالة بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وكان لبنان سجل أمس الخميس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، بواقع 4774 إصابة.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
09:00 PM

أعلى حصيلة يومية.. كورونا يضرب لبنان بـ5440 إصابة

فيما سجلت البلاد 17 وفاة جديدة بمرض "كوفيد 19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل البلاد لـ5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

يأتي هذا فيما سجلت الوزارة 17 وفاة جديدة بمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1570، والإصابات إلى 210139 حالة بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وكان لبنان سجل أمس الخميس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، بواقع 4774 إصابة.

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