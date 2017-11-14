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"الحبوب" تطرح مناقصتها الأخيرة في 2019 لاستيراد مليون طن شعير علفي

"الفارس": امتداداً لتغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة السادسة والأخيرة لهذا العام 2019م لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (فبراير- مارس 2020).

وصرح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على 17 باخرة، بواقع 13 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد بأن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

المؤسسة العامة للحبوب شعير

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تطرح مناقصتها الأخيرة في 2019 لاستيراد مليون طن شعير علفي
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة السادسة والأخيرة لهذا العام 2019م لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (فبراير- مارس 2020).

وصرح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على 17 باخرة، بواقع 13 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد بأن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
11:45 AM

"الحبوب" تطرح مناقصتها الأخيرة في 2019 لاستيراد مليون طن شعير علفي

"الفارس": امتداداً لتغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة السادسة والأخيرة لهذا العام 2019م لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (فبراير- مارس 2020).

وصرح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على 17 باخرة، بواقع 13 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأفاد بأن هذه المناقصة تأتى امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

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