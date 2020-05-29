جديد كورونا في روسيا واليابان وماليزيا.. ارتفاع الإصابات الجديدة وتراجع الوفيات

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 387 ألفاً و623 حالة.

وأوضح مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن عدد الوفيات بلغ 4374 حالة بعد تسجيل 232 حالة وفاة جديدة.

ماليزيا

سجّلت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم، 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع العدد الإجمالي إلى 7732 حالة.

ولم تسجّل وزارة الصحة وفيات جديدة؛ ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 115.

اليابان

سجلت اليابان، اليوم، 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16781 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 883 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.