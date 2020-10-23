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"الفراج" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا في "الشورى"

دعا الله تعالى أن يعينه وزملاءه على أداء المسؤولية

رفع عضو مجلس الشورى، محمد بن سعد بن بطي الفراج، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وبهذه المناسبة، قال "الفراج": أتقدم ببالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمنحي الثقة الكريمة بتعييني عضوًا بمجلس الشورى لخدمة وطني العزيز وقيادته الحكيمة ومواطنيه الكرام، داعياً العلي القدير أن يعينني على تحمل المسؤولية وأن يكتب لي ولزملائي أعضاء مجلس الشورى التوفيق لتحقيق طموحات القيادة الكريمة لخدمة وطن يضم قبلة المسلمين ومسجد رسوله الكريم، وقيادة حكيمة رسمت أسمى معاني القيادة من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره ووضعه في المكانة التي تليق به بين دول العالم؛ فتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل الملحمة التاريخية للبطل المؤسس وسار على نهجه أبناؤه الكرام ملوك المملكة العربية السعودية وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: هذا العهد الذي يشهد فيه وطننا العزيز تطوراً وازدهاراً في المجالات كافة ودشنت فيه استراتيجية طموحة تمثلت برؤية 2030م بقيادة مهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي سخر نفسه وجهده في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه ومواطنيه، مما جعل وطننا العزيز محط لأنظار العالم ومقصداً لقادته ورسمت طريقاً لمستقبل مشرق بما يتفق والدور الذي تضطلع به عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

واختتم "الفراج" حديثه، داعياً العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن و الاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتتواصل مسيرة الخير والعطاء.

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"الفراج" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا في "الشورى"
سبق

رفع عضو مجلس الشورى، محمد بن سعد بن بطي الفراج، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وبهذه المناسبة، قال "الفراج": أتقدم ببالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمنحي الثقة الكريمة بتعييني عضوًا بمجلس الشورى لخدمة وطني العزيز وقيادته الحكيمة ومواطنيه الكرام، داعياً العلي القدير أن يعينني على تحمل المسؤولية وأن يكتب لي ولزملائي أعضاء مجلس الشورى التوفيق لتحقيق طموحات القيادة الكريمة لخدمة وطن يضم قبلة المسلمين ومسجد رسوله الكريم، وقيادة حكيمة رسمت أسمى معاني القيادة من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره ووضعه في المكانة التي تليق به بين دول العالم؛ فتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل الملحمة التاريخية للبطل المؤسس وسار على نهجه أبناؤه الكرام ملوك المملكة العربية السعودية وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: هذا العهد الذي يشهد فيه وطننا العزيز تطوراً وازدهاراً في المجالات كافة ودشنت فيه استراتيجية طموحة تمثلت برؤية 2030م بقيادة مهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي سخر نفسه وجهده في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه ومواطنيه، مما جعل وطننا العزيز محط لأنظار العالم ومقصداً لقادته ورسمت طريقاً لمستقبل مشرق بما يتفق والدور الذي تضطلع به عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

واختتم "الفراج" حديثه، داعياً العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن و الاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتتواصل مسيرة الخير والعطاء.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
02:17 PM

"الفراج" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا في "الشورى"

دعا الله تعالى أن يعينه وزملاءه على أداء المسؤولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عضو مجلس الشورى، محمد بن سعد بن بطي الفراج، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وبهذه المناسبة، قال "الفراج": أتقدم ببالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمنحي الثقة الكريمة بتعييني عضوًا بمجلس الشورى لخدمة وطني العزيز وقيادته الحكيمة ومواطنيه الكرام، داعياً العلي القدير أن يعينني على تحمل المسؤولية وأن يكتب لي ولزملائي أعضاء مجلس الشورى التوفيق لتحقيق طموحات القيادة الكريمة لخدمة وطن يضم قبلة المسلمين ومسجد رسوله الكريم، وقيادة حكيمة رسمت أسمى معاني القيادة من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره ووضعه في المكانة التي تليق به بين دول العالم؛ فتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل الملحمة التاريخية للبطل المؤسس وسار على نهجه أبناؤه الكرام ملوك المملكة العربية السعودية وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: هذا العهد الذي يشهد فيه وطننا العزيز تطوراً وازدهاراً في المجالات كافة ودشنت فيه استراتيجية طموحة تمثلت برؤية 2030م بقيادة مهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي سخر نفسه وجهده في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه ومواطنيه، مما جعل وطننا العزيز محط لأنظار العالم ومقصداً لقادته ورسمت طريقاً لمستقبل مشرق بما يتفق والدور الذي تضطلع به عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

واختتم "الفراج" حديثه، داعياً العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن و الاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتتواصل مسيرة الخير والعطاء.

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