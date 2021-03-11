أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع أجهزة كهربائية وسلال غذائية ومساعدات مالية للأيتام والأرامل وتفريج كربة على 680 مستفيدًا، فيما بلغت إجمالي تكلفة المساعدات 142,020 ألف ريال وذلك أنه في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع. من جانب آخر، كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية خلال شهر فبراير وزعت 81070 ألف ريال مساعدات مالية لبرنامج تفريج كربة، كما وزعت 70950 ألف ريال مساعدات مالية للأرامل، وكفالة يتيم، بالإضافة إلى تسليم 32 جهازًا كهربائيًا وأجهزة حاسب آلي جديدة و46 سلة غذائية و630 كارتون سقيا ماء للمستفيدين و 70 كرتون تمر 106 أغذية منوعة. وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية قامت باستقبال أكثر من 36 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680 مستفيدًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-11 أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع أجهزة كهربائية وسلال غذائية ومساعدات مالية للأيتام والأرامل وتفريج كربة على 680 مستفيدًا، فيما بلغت إجمالي تكلفة المساعدات 142,020 ألف ريال وذلك أنه في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.



من جانب آخر، كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية خلال شهر فبراير وزعت 81070 ألف ريال مساعدات مالية لبرنامج تفريج كربة، كما وزعت 70950 ألف ريال مساعدات مالية للأرامل، وكفالة يتيم، بالإضافة إلى تسليم 32 جهازًا كهربائيًا وأجهزة حاسب آلي جديدة و46 سلة غذائية و630 كارتون سقيا ماء للمستفيدين و 70 كرتون تمر 106 أغذية منوعة.



وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية قامت باستقبال أكثر من 36 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442 09:56 PM

"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680 مستفيدًا "سمارة": إجمالي المساعدات المالية للمستفيدين أكثر من 142 ألف ريال





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أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع أجهزة كهربائية وسلال غذائية ومساعدات مالية للأيتام والأرامل وتفريج كربة على 680 مستفيدًا، فيما بلغت إجمالي تكلفة المساعدات 142,020 ألف ريال وذلك أنه في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.



من جانب آخر، كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية خلال شهر فبراير وزعت 81070 ألف ريال مساعدات مالية لبرنامج تفريج كربة، كما وزعت 70950 ألف ريال مساعدات مالية للأرامل، وكفالة يتيم، بالإضافة إلى تسليم 32 جهازًا كهربائيًا وأجهزة حاسب آلي جديدة و46 سلة غذائية و630 كارتون سقيا ماء للمستفيدين و 70 كرتون تمر 106 أغذية منوعة.



وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية قامت باستقبال أكثر من 36 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.