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"الإرياني": "الحوثي" ترتكب جرائم حرب باستخدام المنشآت الحيوية في أغراض عسكرية

أكد أن الميليشيا حولت مطار صنعاء لثكنة عسكرية بمشاركة خبراء من حزب الله وإيران

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الفيديو الذي رفع تحالف دعم الشرعية باليمن السرية عنه يؤكد تحويل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار صنعاء لثكنة عسكرية تضم ورش تركيب وتجهيز صواريخ بمشاركة خبراء من حزب الله وإيران، واستخدام الميليشيا طائرات الأمم المتحدة لمحاكاة سيناريو اعتراض وتدمير في تهديد خطير لسلامة الطائرات وأطقمها.

وتفصيلاً، قال "الإرياني" في عدة تغريدات على تويتر : إن ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها، اتخذت المقار الحكومية والمنشآت المدنية والحيوية "مطارات، موانئ" والأحياء السكنية والمنازل والمساجد والأسواق أوكارا لتخزين الأسلحة وإدارة أنشطتها الإرهابية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم التمترس بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي باتخاذ موقف واضح من ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية من تمترس بالأعيان المدنية والمدنيين، واتخاذ المنشآت الحيوية لأغراض عسكرية، وتعريض حياة طواقم الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية للخطر، والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب.

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"الإرياني": "الحوثي" ترتكب جرائم حرب باستخدام المنشآت الحيوية في أغراض عسكرية
سبق

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الفيديو الذي رفع تحالف دعم الشرعية باليمن السرية عنه يؤكد تحويل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار صنعاء لثكنة عسكرية تضم ورش تركيب وتجهيز صواريخ بمشاركة خبراء من حزب الله وإيران، واستخدام الميليشيا طائرات الأمم المتحدة لمحاكاة سيناريو اعتراض وتدمير في تهديد خطير لسلامة الطائرات وأطقمها.

وتفصيلاً، قال "الإرياني" في عدة تغريدات على تويتر : إن ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها، اتخذت المقار الحكومية والمنشآت المدنية والحيوية "مطارات، موانئ" والأحياء السكنية والمنازل والمساجد والأسواق أوكارا لتخزين الأسلحة وإدارة أنشطتها الإرهابية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم التمترس بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي باتخاذ موقف واضح من ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية من تمترس بالأعيان المدنية والمدنيين، واتخاذ المنشآت الحيوية لأغراض عسكرية، وتعريض حياة طواقم الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية للخطر، والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
11:17 PM
اخر تعديل
23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
02:55 AM

"الإرياني": "الحوثي" ترتكب جرائم حرب باستخدام المنشآت الحيوية في أغراض عسكرية

أكد أن الميليشيا حولت مطار صنعاء لثكنة عسكرية بمشاركة خبراء من حزب الله وإيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الفيديو الذي رفع تحالف دعم الشرعية باليمن السرية عنه يؤكد تحويل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مطار صنعاء لثكنة عسكرية تضم ورش تركيب وتجهيز صواريخ بمشاركة خبراء من حزب الله وإيران، واستخدام الميليشيا طائرات الأمم المتحدة لمحاكاة سيناريو اعتراض وتدمير في تهديد خطير لسلامة الطائرات وأطقمها.

وتفصيلاً، قال "الإرياني" في عدة تغريدات على تويتر : إن ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها، اتخذت المقار الحكومية والمنشآت المدنية والحيوية "مطارات، موانئ" والأحياء السكنية والمنازل والمساجد والأسواق أوكارا لتخزين الأسلحة وإدارة أنشطتها الإرهابية، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم التمترس بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وطالب "الإرياني" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي باتخاذ موقف واضح من ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية من تمترس بالأعيان المدنية والمدنيين، واتخاذ المنشآت الحيوية لأغراض عسكرية، وتعريض حياة طواقم الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية للخطر، والتي ترقى لمرتبة جرائم الحرب.

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