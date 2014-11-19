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بعثة "الأخضر" لكرة القدم الشاطئية تصل الكويت وتبدأ تدريباتها في مقر المعسكر

استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، إلى العاصمة الكويتية وذلك لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

ميدانيًا: دشّن "أخضر الشاطئية" تدريباته في معسكره بالكويت، وذلك بإجراء حصة تدريبية على الملعب الترابي بمقر إقامة البعثة، بقيادة المدرب "البرازيلي" جوجا زلوكوفيك، الذي فرض حصة تدريبية على اللاعبين؛ إذ اشتملت على تمارين لياقية وبدنية باستخدام الكرة، ليتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية، قبل أن تختتم بمناورة على كامل الملعب.

وتقرر أن يخوض "أخضر الشاطئية" عددًا من المباريات الودية مع المنتخب الكويتي ومع أندية الدوري الكويتي لكرة القدم الشاطئية.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعثة "الأخضر" لكرة القدم الشاطئية تصل الكويت وتبدأ تدريباتها في مقر المعسكر
سبق

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، إلى العاصمة الكويتية وذلك لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

ميدانيًا: دشّن "أخضر الشاطئية" تدريباته في معسكره بالكويت، وذلك بإجراء حصة تدريبية على الملعب الترابي بمقر إقامة البعثة، بقيادة المدرب "البرازيلي" جوجا زلوكوفيك، الذي فرض حصة تدريبية على اللاعبين؛ إذ اشتملت على تمارين لياقية وبدنية باستخدام الكرة، ليتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية، قبل أن تختتم بمناورة على كامل الملعب.

وتقرر أن يخوض "أخضر الشاطئية" عددًا من المباريات الودية مع المنتخب الكويتي ومع أندية الدوري الكويتي لكرة القدم الشاطئية.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
09:20 PM

بعثة "الأخضر" لكرة القدم الشاطئية تصل الكويت وتبدأ تدريباتها في مقر المعسكر

استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، إلى العاصمة الكويتية وذلك لإقامة معسكر تدريبي خارجي يستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات البطولات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

ميدانيًا: دشّن "أخضر الشاطئية" تدريباته في معسكره بالكويت، وذلك بإجراء حصة تدريبية على الملعب الترابي بمقر إقامة البعثة، بقيادة المدرب "البرازيلي" جوجا زلوكوفيك، الذي فرض حصة تدريبية على اللاعبين؛ إذ اشتملت على تمارين لياقية وبدنية باستخدام الكرة، ليتم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية، قبل أن تختتم بمناورة على كامل الملعب.

وتقرر أن يخوض "أخضر الشاطئية" عددًا من المباريات الودية مع المنتخب الكويتي ومع أندية الدوري الكويتي لكرة القدم الشاطئية.

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