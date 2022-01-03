سكان "مقام الشرائع": 3 سنوات على مطالبتنا "أمانة مكة" بالأسفلت والإنارة.. وما زالت حبيسة الأدراج!

متحدث "أمانة مكة": المخطط غير تنظيمي.. وسيتم إدراجه مستقبلاً ضمن المشاريع

لم يشفع مُضي ثلاث سنوات لسكان حي المقام المتاخم لمخطط 5 بالشرائع للحصول على مطالبهم بإيصال الخدمات الأساسية التي يطمح إليها المواطن بتعبيد الحي بالأسفلت، وتوفير الإنارة والأرصفة التي طالما طالبوا بها أمانة العاصمة المقدسة، مشيرين إلى أنها ما زالت حبيسة الأدراج دون أي تحرُّك من المسؤولين، على حد قولهم.

من جانبه، قال الموطن عبدالله العتيبي متحدثًا عن الأهالي لـ"سبق": "نحن سكان حي المقام بالشرائع شمال مخطط 5 بالشرائع بمكة المكرمة نعاني نقصًا في جميع الخدمات، من سفلتة وإنارة وشبكات اتصالات، بالرغم من مطالباتنا المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات للجهات المختصة، وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، ولكن بدون جدوى".

‏وأضافوا: "لدينا معاملة في إدارة الطرق والتشغيل والصيانة، فيما لا تزال حبيسة الأدراج. رقم الإنارة ٤١٠٠١٩٦٤٥، ورقم معاملة الأسفلت 410018135. وللأسف لا يوجد أي تحرك من أمانة العاصمة المقدسة لتقديم الخدمات الأساسية من تعبيد الحي بالأسفلت، وتوفير أعمدة إنارة، والأرصفة، وتحسين المشهد البصري".

‏من جانبه، أوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ"سبق" أن الموقع مدار الشكوى مخططٌ غير تنظيمي، وتكثر به الأحواش، وبعد دراسة الجهة المختصة للاحتياج تبيَّن عدم القدرة على التنفيذ ضمن المشاريع الجارية حاليًا، وسيتم إدراجها ضمن المشاريع المستقبلية.