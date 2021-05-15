"وول مارت" تسمح للملقحين ضد كورونا بعدم وضع الكمامات

عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحية في الولايات المتّحدة

سمحت شركة "وول مارت"، أضخم سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتّحدة، لزبائنها المحصنين بالكامل ضدّ كوفيد-19 بعدم وضع كمامات للوقاية من الفيروس، عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحّية في الولايات المتّحدة.

وقالت الشركة في بيان إنّه "اعتباراً من اليوم، يمكن للعملاء والأعضاء الذين تمّ تطعيمهم التسوّق بدون كمامة، وسنواصل مطالبة العملاء والأعضاء غير الملقّحين بوضع أغطية الوجه في متاجرنا ونوادينا".

وأضاف البيان أنّ "قرار الإعفاء الذي يشمل الزبائن والموظّفين الملقحين، من وضع الكمامة، لا يسري في المتاجر الواقعة في المدن والمناطق التي تفرض فيها السلطات وضع الكمامات".

و يبلغ عدد موظفّي "وول مارت" نحو 1.5 مليون شخص.

وأوضحت "وول مارت" في بيانها أنّ موظفيها الذين مضى على تلقّيهم اللّقاح أسبوعان يمكنهم التوقّف عن وضع الكمامات اعتباراً من 18 مايو، مشيرة إلى أنّها ستصرف مكافأة قدرها 75 دولاراً لكلّ موظّف يثبت أنّه تلقّى اللّقاح.

وكانت السلطات الصحيّة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، أنّ الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم ضدّ كوفيد-19 لم يعودوا بحاجة لوضع كمامات في الأماكن المغلقة، لكنّها أوصتهم بالاستمرار في وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها)، وكذلك في المطارات ومحطات القطارات.

وشهدت مبيعات "وول مارت" ارتفاعاً في 2020 على الرّغم من تداعيات الجائحة على قطاعات اقتصادية عديدة.