النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وول مارت" تسمح للملقحين ضد كورونا بعدم وضع الكمامات

عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحية في الولايات المتّحدة

سمحت شركة "وول مارت"، أضخم سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتّحدة، لزبائنها المحصنين بالكامل ضدّ كوفيد-19 بعدم وضع كمامات للوقاية من الفيروس، عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحّية في الولايات المتّحدة.

وقالت الشركة في بيان إنّه "اعتباراً من اليوم، يمكن للعملاء والأعضاء الذين تمّ تطعيمهم التسوّق بدون كمامة، وسنواصل مطالبة العملاء والأعضاء غير الملقّحين بوضع أغطية الوجه في متاجرنا ونوادينا".

وأضاف البيان أنّ "قرار الإعفاء الذي يشمل الزبائن والموظّفين الملقحين، من وضع الكمامة، لا يسري في المتاجر الواقعة في المدن والمناطق التي تفرض فيها السلطات وضع الكمامات".

و يبلغ عدد موظفّي "وول مارت" نحو 1.5 مليون شخص.

وأوضحت "وول مارت" في بيانها أنّ موظفيها الذين مضى على تلقّيهم اللّقاح أسبوعان يمكنهم التوقّف عن وضع الكمامات اعتباراً من 18 مايو، مشيرة إلى أنّها ستصرف مكافأة قدرها 75 دولاراً لكلّ موظّف يثبت أنّه تلقّى اللّقاح.

وكانت السلطات الصحيّة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، أنّ الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم ضدّ كوفيد-19 لم يعودوا بحاجة لوضع كمامات في الأماكن المغلقة، لكنّها أوصتهم بالاستمرار في وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها)، وكذلك في المطارات ومحطات القطارات.

وشهدت مبيعات "وول مارت" ارتفاعاً في 2020 على الرّغم من تداعيات الجائحة على قطاعات اقتصادية عديدة.

شركة وول مارت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"وول مارت" تسمح للملقحين ضد كورونا بعدم وضع الكمامات
سبق

سمحت شركة "وول مارت"، أضخم سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتّحدة، لزبائنها المحصنين بالكامل ضدّ كوفيد-19 بعدم وضع كمامات للوقاية من الفيروس، عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحّية في الولايات المتّحدة.

وقالت الشركة في بيان إنّه "اعتباراً من اليوم، يمكن للعملاء والأعضاء الذين تمّ تطعيمهم التسوّق بدون كمامة، وسنواصل مطالبة العملاء والأعضاء غير الملقّحين بوضع أغطية الوجه في متاجرنا ونوادينا".

وأضاف البيان أنّ "قرار الإعفاء الذي يشمل الزبائن والموظّفين الملقحين، من وضع الكمامة، لا يسري في المتاجر الواقعة في المدن والمناطق التي تفرض فيها السلطات وضع الكمامات".

و يبلغ عدد موظفّي "وول مارت" نحو 1.5 مليون شخص.

وأوضحت "وول مارت" في بيانها أنّ موظفيها الذين مضى على تلقّيهم اللّقاح أسبوعان يمكنهم التوقّف عن وضع الكمامات اعتباراً من 18 مايو، مشيرة إلى أنّها ستصرف مكافأة قدرها 75 دولاراً لكلّ موظّف يثبت أنّه تلقّى اللّقاح.

وكانت السلطات الصحيّة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، أنّ الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم ضدّ كوفيد-19 لم يعودوا بحاجة لوضع كمامات في الأماكن المغلقة، لكنّها أوصتهم بالاستمرار في وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها)، وكذلك في المطارات ومحطات القطارات.

وشهدت مبيعات "وول مارت" ارتفاعاً في 2020 على الرّغم من تداعيات الجائحة على قطاعات اقتصادية عديدة.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
09:35 AM

"وول مارت" تسمح للملقحين ضد كورونا بعدم وضع الكمامات

عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحية في الولايات المتّحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
664

سمحت شركة "وول مارت"، أضخم سلسلة متاجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتّحدة، لزبائنها المحصنين بالكامل ضدّ كوفيد-19 بعدم وضع كمامات للوقاية من الفيروس، عملاً بالتوصيات الجديدة للسلطات الصحّية في الولايات المتّحدة.

وقالت الشركة في بيان إنّه "اعتباراً من اليوم، يمكن للعملاء والأعضاء الذين تمّ تطعيمهم التسوّق بدون كمامة، وسنواصل مطالبة العملاء والأعضاء غير الملقّحين بوضع أغطية الوجه في متاجرنا ونوادينا".

وأضاف البيان أنّ "قرار الإعفاء الذي يشمل الزبائن والموظّفين الملقحين، من وضع الكمامة، لا يسري في المتاجر الواقعة في المدن والمناطق التي تفرض فيها السلطات وضع الكمامات".

و يبلغ عدد موظفّي "وول مارت" نحو 1.5 مليون شخص.

وأوضحت "وول مارت" في بيانها أنّ موظفيها الذين مضى على تلقّيهم اللّقاح أسبوعان يمكنهم التوقّف عن وضع الكمامات اعتباراً من 18 مايو، مشيرة إلى أنّها ستصرف مكافأة قدرها 75 دولاراً لكلّ موظّف يثبت أنّه تلقّى اللّقاح.

وكانت السلطات الصحيّة الأمريكية أعلنت الخميس الماضي، أنّ الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم ضدّ كوفيد-19 لم يعودوا بحاجة لوضع كمامات في الأماكن المغلقة، لكنّها أوصتهم بالاستمرار في وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك (الطائرات والحافلات والقطارات وغيرها)، وكذلك في المطارات ومحطات القطارات.

وشهدت مبيعات "وول مارت" ارتفاعاً في 2020 على الرّغم من تداعيات الجائحة على قطاعات اقتصادية عديدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,796
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,057

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة