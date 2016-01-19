"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير
الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً وتشمل النماص وبلقرن وتنومة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-19
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
10:00 AM
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير
الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً وتشمل النماص وبلقرن وتنومة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.