"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً وتشمل النماص وبلقرن وتنومة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.