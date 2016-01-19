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"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً وتشمل النماص وبلقرن وتنومة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
10:00 AM

"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً وتشمل النماص وبلقرن وتنومة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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