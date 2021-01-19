الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتجاوز الـ24 مليونًا

تحتل المركز الأول عالميًا من ناحية الإصابات والوفيات بالفيروس

تجاوزت إصابات كورونا في الولايات المتحدة الـ24 مليونًا حسب جامعة "جونز هوبكنز" ووسائل إعلام ومصادر أخرى.



وبلغ عدد الإصابات 24 مليونًا و493 ألفًا و491 حالة، والوفيات 398307.

وتحتل الولايات المتحدة- حسب وكالة رويترز- المركز الأول عالميًا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا حسب الإحصاءات الرسمية.