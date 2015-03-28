النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يواصل استعداده لمباراة فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة؛ لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يواصل استعداده لمباراة فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم
سبق

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة؛ لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
11:20 PM

الأخضر يواصل استعداده لمباراة فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
917

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة؛ لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,565
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,623
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,627
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة