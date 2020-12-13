وأضافت: جاء توزيع المشاهدات وفق المراحل الدراسية، حيث بلغت في المرحلة الابتدائية 42542428 مشاهدة، والمتوسطة 16517310، والثانوية 8577374، والتربية الفكرية 1555841، والتعليم المستمر 664192.

وأشارت إلى أن عدد المشاهدات للبث المباشر بلغ 72.4 مليون مشاهدة و66.7 مليون مشاهدة للحصص الدراسية و14.366 حصة دراسية تم رفعها على منصة اليوتيوب.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته تم عرض 14200 حصة دراسية، و56616 ساعة بث فضائي.

قالت وزارة التعليم إن 139 مليون مشاهدة لـقنوات عين؛ منذ بداية الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس عشر.

139 مليون مشاهدة لقنوات عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-13 قالت وزارة التعليم إن 139 مليون مشاهدة لـقنوات عين؛ منذ بداية الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس عشر. وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته تم عرض 14200 حصة دراسية، و56616 ساعة بث فضائي. وأشارت إلى أن عدد المشاهدات للبث المباشر بلغ 72.4 مليون مشاهدة و66.7 مليون مشاهدة للحصص الدراسية و14.366 حصة دراسية تم رفعها على منصة اليوتيوب. وأضافت: جاء توزيع المشاهدات وفق المراحل الدراسية، حيث بلغت في المرحلة الابتدائية 42542428 مشاهدة، والمتوسطة 16517310، والثانوية 8577374، والتربية الفكرية 1555841، والتعليم المستمر 664192.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 09:00 AM

139 مليون مشاهدة لقنوات عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول التعليم: حتى نهاية الأسبوع الخامس عشر.. 14200 حصة دراسية عرضت





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قالت وزارة التعليم إن 139 مليون مشاهدة لـقنوات عين؛ منذ بداية الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الأسبوع الخامس عشر.

وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته تم عرض 14200 حصة دراسية، و56616 ساعة بث فضائي.

وأشارت إلى أن عدد المشاهدات للبث المباشر بلغ 72.4 مليون مشاهدة و66.7 مليون مشاهدة للحصص الدراسية و14.366 حصة دراسية تم رفعها على منصة اليوتيوب.

وأضافت: جاء توزيع المشاهدات وفق المراحل الدراسية، حيث بلغت في المرحلة الابتدائية 42542428 مشاهدة، والمتوسطة 16517310، والثانوية 8577374، والتربية الفكرية 1555841، والتعليم المستمر 664192.