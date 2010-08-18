النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة

اندلع حريق بموقع عسكري تابع لقوات النظام بعد استهدافه بـ3 صواريخ

اندلع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفاد إعلام النظام السوري بأن أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية.

وكان المرصد قد وثق قبيل ذلك دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة
سبق

اندلع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفاد إعلام النظام السوري بأن أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية.

وكان المرصد قد وثق قبيل ذلك دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
11:16 PM

سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة

اندلع حريق بموقع عسكري تابع لقوات النظام بعد استهدافه بـ3 صواريخ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
1,165

اندلع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفاد إعلام النظام السوري بأن أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية.

وكان المرصد قد وثق قبيل ذلك دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,824
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,379
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,648
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,413

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة