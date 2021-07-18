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خدمة للحاج.. تصفح "المكتبة الإلكترونية الإسلامية" بمقر إقامتك بالمشاعر والمواقيت

توفرها "الشؤون الإسلامية" وتحوي 3 آلاف مادة علمية.. باركود ولغات عالمية

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، خدمات تصفح المكتبة الإلكترونية عبر بطاقات الباركود للتصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوّعة وبحوثها العلمية عبر المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تزيد على 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة، وذلك بمقر حملات حجاج بيت الله الحرام بمنطقة المشاعر المقدّسة والمواقيت ومساجدها، تحقيقاً لرسالتها التوعوية الإرشادية باستخدام التقنية.

وتسعى الوزارة من خلال توفير الخدمة لتمكين الحجاج من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية التي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية عبر التقنية لتحقيق التباعد الجسدي تحقيقاً للبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للنشر الإلكتروني، التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، ضمن رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

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خدمة للحاج.. تصفح "المكتبة الإلكترونية الإسلامية" بمقر إقامتك بالمشاعر والمواقيت
سبق

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، خدمات تصفح المكتبة الإلكترونية عبر بطاقات الباركود للتصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوّعة وبحوثها العلمية عبر المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تزيد على 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة، وذلك بمقر حملات حجاج بيت الله الحرام بمنطقة المشاعر المقدّسة والمواقيت ومساجدها، تحقيقاً لرسالتها التوعوية الإرشادية باستخدام التقنية.

وتسعى الوزارة من خلال توفير الخدمة لتمكين الحجاج من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية التي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية عبر التقنية لتحقيق التباعد الجسدي تحقيقاً للبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للنشر الإلكتروني، التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، ضمن رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:11 PM

خدمة للحاج.. تصفح "المكتبة الإلكترونية الإسلامية" بمقر إقامتك بالمشاعر والمواقيت

توفرها "الشؤون الإسلامية" وتحوي 3 آلاف مادة علمية.. باركود ولغات عالمية

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
0
286

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة المطبوعات والبحث العلمي، خدمات تصفح المكتبة الإلكترونية عبر بطاقات الباركود للتصفح الإلكتروني لمطبوعاتها المتنوّعة وبحوثها العلمية عبر المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تزيد على 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة، وذلك بمقر حملات حجاج بيت الله الحرام بمنطقة المشاعر المقدّسة والمواقيت ومساجدها، تحقيقاً لرسالتها التوعوية الإرشادية باستخدام التقنية.

وتسعى الوزارة من خلال توفير الخدمة لتمكين الحجاج من خدماتها في البحث السريع عن المصادر، والمطبوعات العلمية الشرعية التي تهم المسلم وبلغات عالمية وفق منظومة إلكترونية متطورة لتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية عبر التقنية لتحقيق التباعد الجسدي تحقيقاً للبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.

تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للنشر الإلكتروني، التي تسعى من خلالها لمواكبة برنامج التحول الوطني، ومساعيها في تطبيق رؤية المملكة 2030، ضمن رسالتها المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله بكل الوسائل الممكنة، ومن أبرزها توفير المطبوعات والإصدارات العلمية التي تسهم في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ومحاربة الانحراف الفكري على مختلف المستويات.

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