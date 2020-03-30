معارك الـ7 ساعات.. مقتل 20 عسكرياً أفغانياً في هجمات لـ"طالبان"

قبل بدء مفاوضات بين الحركة والحكومة

قتل نحو عشرين شرطياً وجندياً إضافة إلى عناصر في ميليشيات موالية للحكومة في هجومين لطالبان، بحسب ما أفاد مسؤولون اليوم (الاثنين).

أوضح قائد شرطة ولاية تخار (شمال شرق)، أن عناصر طالبان هاجموا مواقع عدة للشرطة ومنزل قائد شرطة الإقليم، مما أسفر عن مقتل ستة جنود و13 شرطياً وعنصراً في ميليشيا موالية للحكومة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن منزل قائد الشرطة كان يشهد حفل زفاف لكن الشرطة دافعت عن الموجودين ومنعت طالبان من الوصول إليهم.

من جهته، بين العضو في مجلس الولاية محمد عزام افضلي، أن المعارك استمرت سبع ساعات على الأقل وقتل المتمردون 17 شرطياً وجندياً ومقاتلين آخرين واستولوا على مواقع متقدمة.

وتأتي هذه الهجمات مع ترقب بدء المفاوضات بين الحكومة الأفغانية و"طالبان".