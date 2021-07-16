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وفاة 4 أشخاص في حادث على طريق "بيشة - سبت العلاية"

اصطدمت سيارتهم بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث مروري وقع أمس الخميس، على طريق "بيشة - سبت العلاية"، عندما اصطدمت سيارتهم من نوع "فورد تورس" بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن.

ويُعد الطريق الرابط بين محافظتي بيشة وبلقرن حيوياً بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحياً وتعليمياً.

حادث تصادم حادث مروري حادث مروع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة 4 أشخاص في حادث على طريق "بيشة - سبت العلاية"
سبق

لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث مروري وقع أمس الخميس، على طريق "بيشة - سبت العلاية"، عندما اصطدمت سيارتهم من نوع "فورد تورس" بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن.

ويُعد الطريق الرابط بين محافظتي بيشة وبلقرن حيوياً بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحياً وتعليمياً.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
01:59 AM

وفاة 4 أشخاص في حادث على طريق "بيشة - سبت العلاية"

اصطدمت سيارتهم بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن

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صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم في حادث مروري وقع أمس الخميس، على طريق "بيشة - سبت العلاية"، عندما اصطدمت سيارتهم من نوع "فورد تورس" بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن.

ويُعد الطريق الرابط بين محافظتي بيشة وبلقرن حيوياً بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحياً وتعليمياً.

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