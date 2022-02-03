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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

إسرائيل تقر بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

تقطع الأحياء الفلسطينية في المدينة

أقرت لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم "الخميس"، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية "وفا" أن البناء سيقام على مساحة 150 دونمًا تدعي بلدية الاحتلال أنها "أرض دولة"، ويشمل البناء 1500 وحدة استيطانية تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود، و200 غرفة محصنة، وتضم أيضًا بناء عدة أبراج سكنية؛ لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إضافة إلى مبان لخدمة الجمهور.

من جانبها بينت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.

ولفتت إلى أن الوحدات الاستيطانية ستقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس المحتلة وبيت لحم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إسرائيل تقر بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس المحتلة
سبق

أقرت لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم "الخميس"، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية "وفا" أن البناء سيقام على مساحة 150 دونمًا تدعي بلدية الاحتلال أنها "أرض دولة"، ويشمل البناء 1500 وحدة استيطانية تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود، و200 غرفة محصنة، وتضم أيضًا بناء عدة أبراج سكنية؛ لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إضافة إلى مبان لخدمة الجمهور.

من جانبها بينت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.

ولفتت إلى أن الوحدات الاستيطانية ستقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس المحتلة وبيت لحم.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
09:36 PM

إسرائيل تقر بناء 1500 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

تقطع الأحياء الفلسطينية في المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرت لجنة التنظيم والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم "الخميس"، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأبناء الفلسطينية "وفا" أن البناء سيقام على مساحة 150 دونمًا تدعي بلدية الاحتلال أنها "أرض دولة"، ويشمل البناء 1500 وحدة استيطانية تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود، و200 غرفة محصنة، وتضم أيضًا بناء عدة أبراج سكنية؛ لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إضافة إلى مبان لخدمة الجمهور.

من جانبها بينت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.

ولفتت إلى أن الوحدات الاستيطانية ستقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس المحتلة وبيت لحم.

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