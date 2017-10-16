أمانة الطائف تشنّ حملة على الآليات الإنشائية الثقيلة المخالفة بالشوارع

أخذت تعهدات على أصحابها والعاملين عليها بعد شكوى الأهالي من وجودها

شنّت أمانة الطائف حملة على الآليات والمعدات الثقيلة التي اتخذت من شوارع حي الوسام مواقف بشكل مخالف، وتم إزالة الشاحنات والآليات الإنشائية الثقيلة من داخل الحي، مع أخذ تعهدات على أصحابها والعاملين عليها بعدم العودة إلى الوقوف بالحي، وجرى إزالة الإنشاءات العشوائية المتوقفة من الموقع.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي تنفذها البلديات الفرعية لتحسين المشهد الحضري، وإزالة المشوهات البصرية بنطاق الأحياء السكانية، وبعد تلقي مركز العمليات الموحد لأمانة الطائف شكوى من سكان الوسام بتضررهم من وجود هذه المعدات داخل الحي.

وعلى الفور تم توجيه مراقبي بلدية غرب الطائف الفرعية لمتابعة الموقع، وتطبيق اللوائح الجزائية على المخالفين.

وأوضحت الأمانة أنها وجّهت إنذارات لملاك المعدات الثقيلة، والتي استغلت الشوارع الداخلية والأراضي الفضاء مواقف لها دون مراعاة للحركة المرورية داخل الحي، كما قام ملاك هذه المعدات بعمل غرف من الصفيح و"الهنقر" في صورة غير حضارية.