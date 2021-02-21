بالفيديو.. افتتاح مطار البوابة الشمالية للمملكة ولماذا صمم بهذا الشكل الفريد؟!

يستوعب مليون مسافر

تقع منطقة الحدود الشمالية في شمال شرق المملكة العربية السعودية بالقرب الحدود العراقية والأردنية وعاصمتها مدينة عرعر ومساحتها الإجمالية 127 ألف كم2 ويتميز موقع المنطقة الجغرافي في كونها تقع على الطريق الدولي الذي يمر فيها

رابطًا المملكة بالدول المجاورة شمالًا الأردن وسوريا وتركيا وصولاً إلى أوروبا وإلى دول الخليج العربي كافة حتى عمان جنوبًا، وبذلك تتضح أهمية هذه المنطقة كممر دولي يسهل حركة النقل والتجارة الدولية.

ونظرًا لأهمية المنطقة افتتح صالح الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني مطار عرعر الجديد وأشار إلى أن الخطط المرصودة لمطار عرعر الجديد تقضي أن يتحول إلى مطار دولي في المستقبل بمشيئة الله.

وأكد الجاسر أن المطار الجديد إلى جانب ما يتمتع به من موقع استراتيجي، فإنه يتميز بتصاميم عصرية للصالات والمرافق بالإضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الآلية والإلكترونية الحديثة وفق أرقى المعايير الدولية وهو بهذا مهيأ لخدمة أكثر من مليون مسافر سنويًا عبر استيعاب أكثر من 10 آلاف رحلة من مختلف مدن المملكة على مدار السنة.

ويعتبر مطار عرعر الجديد ذا تصميم فريد من نوعه، إذ تم تصميم على شكل يرمز للعين الحرف الأول من عرعر وعلى مساحة صالة ركاب تتجاوز 14 ألف متر مربع لقدرة استيعابية تتسع لأكثر من مليون مسافر سنويًا و خدمات للمسافرين، تتضمن 6 بوابات للسفر تخدم (طائرات في وقت واحد بالإضافة إلى 10 منصات لإنهاء إجراءات السفر و12 منصة للجوازات لمرحلة القدوم و8 منصات لمرحلة المغادرة علاوة على تجهيز900 مقعد في صالة الركاب الرئيسية، كما يتسع مبنى صالة السفر الرئيسة بمساحة تبلغ 14.990 مترًا مربعًا ومبنى للصالة الملكية بمساحة 1.800 متر مربع ومبنى الإطفاء والإنقاذ بمساحة تصل إلى 3.200 متر مربع ومبنى لإدارة المطار بمساحة 850 مترًا مربعًا.