النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 279 خلال الـ24 ساعة الماضية

احذر 6 سلوكيات خاطئة تستنزف وقود سيارتك

من المكيف إلى الضغط على دواسة الوقود

يشكل الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، هاجسًا لشريحة واسعة من سائقي السيارات حول العالم، في ظل الاتكال شبه التام على استخدام السيارة في التنقلات اليومية؛ مما دفع العديد من خبراء السيارات حول العالم، إلى تقديم ست نصائح تكشف السلوكيات الخاطئة في القيادة، والتي يجب الحذر منها؛ حيث تتسبب في استنزاف كبير للوقود.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فالسلوكيات الخاطئة الستة هي:

* القيادة بسرعات عالية تستنزف الوقود، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل الحفاظ على معدل سرعة بين 100 و120 كيلومترًا في الساعة.

* يؤكد الخبراء أن إطفاء المكيف في فصل الشتاء يسهم في توفير 3 إلى 5% من معدل استهلاك الوقود الناجم عن الأحمال التي يتسبب فيها المكيف.

* الإفراط في الضغط على دواسة الوقود يرفع معدل الاستهلاك بنسبة 8%، ويمكن تجنبه باختيار وضعية قيادة ملائمة تتيح للقدم سلاسة أكبر للتعامل مع الدواسة.

* التخلي عن وضع أحمال زائدة في السيارة، يُجنّب المحرك استنزاف الوقود يصل إلى 15% عن كل 100 كيلوغرام من الأحمال غير الضرورية.

* عدم الاهتمام بضغط الإطارات، بما يتماشى مع الحالة الفصلية (شتاءً أو صيفًا)، يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنحو 2 إلى 3%.

* إهمال الصيانة الدورية، يؤثر بشكل كبير في تكدس أجزاء الشوائب التي تُضعف كفاءة عمل محرك السيارة، وينجم عنه ضخ مزيد من الوقود المهدر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
احذر 6 سلوكيات خاطئة تستنزف وقود سيارتك
سبق

يشكل الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، هاجسًا لشريحة واسعة من سائقي السيارات حول العالم، في ظل الاتكال شبه التام على استخدام السيارة في التنقلات اليومية؛ مما دفع العديد من خبراء السيارات حول العالم، إلى تقديم ست نصائح تكشف السلوكيات الخاطئة في القيادة، والتي يجب الحذر منها؛ حيث تتسبب في استنزاف كبير للوقود.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فالسلوكيات الخاطئة الستة هي:

* القيادة بسرعات عالية تستنزف الوقود، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل الحفاظ على معدل سرعة بين 100 و120 كيلومترًا في الساعة.

* يؤكد الخبراء أن إطفاء المكيف في فصل الشتاء يسهم في توفير 3 إلى 5% من معدل استهلاك الوقود الناجم عن الأحمال التي يتسبب فيها المكيف.

* الإفراط في الضغط على دواسة الوقود يرفع معدل الاستهلاك بنسبة 8%، ويمكن تجنبه باختيار وضعية قيادة ملائمة تتيح للقدم سلاسة أكبر للتعامل مع الدواسة.

* التخلي عن وضع أحمال زائدة في السيارة، يُجنّب المحرك استنزاف الوقود يصل إلى 15% عن كل 100 كيلوغرام من الأحمال غير الضرورية.

* عدم الاهتمام بضغط الإطارات، بما يتماشى مع الحالة الفصلية (شتاءً أو صيفًا)، يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنحو 2 إلى 3%.

* إهمال الصيانة الدورية، يؤثر بشكل كبير في تكدس أجزاء الشوائب التي تُضعف كفاءة عمل محرك السيارة، وينجم عنه ضخ مزيد من الوقود المهدر.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
12:02 PM

احذر 6 سلوكيات خاطئة تستنزف وقود سيارتك

من المكيف إلى الضغط على دواسة الوقود

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
12,536

يشكل الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود، هاجسًا لشريحة واسعة من سائقي السيارات حول العالم، في ظل الاتكال شبه التام على استخدام السيارة في التنقلات اليومية؛ مما دفع العديد من خبراء السيارات حول العالم، إلى تقديم ست نصائح تكشف السلوكيات الخاطئة في القيادة، والتي يجب الحذر منها؛ حيث تتسبب في استنزاف كبير للوقود.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم" فالسلوكيات الخاطئة الستة هي:

* القيادة بسرعات عالية تستنزف الوقود، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل الحفاظ على معدل سرعة بين 100 و120 كيلومترًا في الساعة.

* يؤكد الخبراء أن إطفاء المكيف في فصل الشتاء يسهم في توفير 3 إلى 5% من معدل استهلاك الوقود الناجم عن الأحمال التي يتسبب فيها المكيف.

* الإفراط في الضغط على دواسة الوقود يرفع معدل الاستهلاك بنسبة 8%، ويمكن تجنبه باختيار وضعية قيادة ملائمة تتيح للقدم سلاسة أكبر للتعامل مع الدواسة.

* التخلي عن وضع أحمال زائدة في السيارة، يُجنّب المحرك استنزاف الوقود يصل إلى 15% عن كل 100 كيلوغرام من الأحمال غير الضرورية.

* عدم الاهتمام بضغط الإطارات، بما يتماشى مع الحالة الفصلية (شتاءً أو صيفًا)، يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنحو 2 إلى 3%.

* إهمال الصيانة الدورية، يؤثر بشكل كبير في تكدس أجزاء الشوائب التي تُضعف كفاءة عمل محرك السيارة، وينجم عنه ضخ مزيد من الوقود المهدر.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,278
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,514
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,760
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة