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بـ 323 طناً.. السعودية تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربياً

لبنان جاء في المرتبة الثانية وتليه الجزائر ثم ليبيا والعراق خامساً

تتصدّر المملكة العربية السعودية ترتيب الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب بـ 323.1 طن من المعدن الأصفر، بما يمثل 4.1% من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي "ساما"، يليها لبنان برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب، لكنه يمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات.

ووفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية؛ جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً، حيث تمتلك احتياطي ذهب يبلغ 173.6 طن بما يشكل 18.2% من الاحتياطي، متقدمةً على ليبيا التي لديها 116.6 طن من المعدن النفيس، أي نحو 8.5% من إجمالي احتياطياتها.

فيما جاء العراق في المركز الخامس برصيد 96.3 طن أي نحو 9.4% من احتياطياته لدى البنك المركزي.

وفيما يلي ترتيب أكبر احتياطيات الذهب في 10 دول عربية:

1. السعودية - حجم احتياطي الذهب: 323.1 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 4.1%.

2. لبنان - حجم احتياطي الذهب: 286.8 طنً - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 43.3%.

3. الجزائر - حجم احتياطي الذهب: 173.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 18.2%.

4. ليبيا - حجم احتياطي الذهب: 116.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 8.5%.

5. العراق - حجم احتياطي الذهب: 96.3 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.4%.

6. مصر- حجم احتياطي الذهب: 80.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 11.9%.

7. الكويت - حجم احتياطي الذهب: 79 طناً - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.3%.

8. قطر- حجم احتياطي الذهب: 59.8 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 6%.

9. الأردن - حجم احتياطي الذهب: 56.9 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 19.4%.

10. الإمارات - حجم الاحتياطي من الذهب: 55.3 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 2.9%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 323 طناً.. السعودية تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربياً
سبق

تتصدّر المملكة العربية السعودية ترتيب الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب بـ 323.1 طن من المعدن الأصفر، بما يمثل 4.1% من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي "ساما"، يليها لبنان برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب، لكنه يمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات.

ووفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية؛ جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً، حيث تمتلك احتياطي ذهب يبلغ 173.6 طن بما يشكل 18.2% من الاحتياطي، متقدمةً على ليبيا التي لديها 116.6 طن من المعدن النفيس، أي نحو 8.5% من إجمالي احتياطياتها.

فيما جاء العراق في المركز الخامس برصيد 96.3 طن أي نحو 9.4% من احتياطياته لدى البنك المركزي.

وفيما يلي ترتيب أكبر احتياطيات الذهب في 10 دول عربية:

1. السعودية - حجم احتياطي الذهب: 323.1 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 4.1%.

2. لبنان - حجم احتياطي الذهب: 286.8 طنً - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 43.3%.

3. الجزائر - حجم احتياطي الذهب: 173.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 18.2%.

4. ليبيا - حجم احتياطي الذهب: 116.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 8.5%.

5. العراق - حجم احتياطي الذهب: 96.3 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.4%.

6. مصر- حجم احتياطي الذهب: 80.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 11.9%.

7. الكويت - حجم احتياطي الذهب: 79 طناً - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.3%.

8. قطر- حجم احتياطي الذهب: 59.8 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 6%.

9. الأردن - حجم احتياطي الذهب: 56.9 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 19.4%.

10. الإمارات - حجم الاحتياطي من الذهب: 55.3 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 2.9%.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:33 PM

بـ 323 طناً.. السعودية تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربياً

لبنان جاء في المرتبة الثانية وتليه الجزائر ثم ليبيا والعراق خامساً

A A A
خالد علي - الرياض
2
3,558

تتصدّر المملكة العربية السعودية ترتيب الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطيات من الذهب بـ 323.1 طن من المعدن الأصفر، بما يمثل 4.1% من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي "ساما"، يليها لبنان برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب، لكنه يمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات.

ووفقاً لمجلة "فوربس" الأمريكية؛ جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربياً، حيث تمتلك احتياطي ذهب يبلغ 173.6 طن بما يشكل 18.2% من الاحتياطي، متقدمةً على ليبيا التي لديها 116.6 طن من المعدن النفيس، أي نحو 8.5% من إجمالي احتياطياتها.

فيما جاء العراق في المركز الخامس برصيد 96.3 طن أي نحو 9.4% من احتياطياته لدى البنك المركزي.

وفيما يلي ترتيب أكبر احتياطيات الذهب في 10 دول عربية:

1. السعودية - حجم احتياطي الذهب: 323.1 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 4.1%.

2. لبنان - حجم احتياطي الذهب: 286.8 طنً - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 43.3%.

3. الجزائر - حجم احتياطي الذهب: 173.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 18.2%.

4. ليبيا - حجم احتياطي الذهب: 116.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 8.5%.

5. العراق - حجم احتياطي الذهب: 96.3 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.4%.

6. مصر- حجم احتياطي الذهب: 80.6 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 11.9%.

7. الكويت - حجم احتياطي الذهب: 79 طناً - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 9.3%.

8. قطر- حجم احتياطي الذهب: 59.8 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 6%.

9. الأردن - حجم احتياطي الذهب: 56.9 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 19.4%.

10. الإمارات - حجم الاحتياطي من الذهب: 55.3 طن - النسبة من الاحتياطي الأجنبي: 2.9%.

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