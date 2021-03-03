"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية ورياح على الباحة

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).
المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).