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"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية ورياح على الباحة

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ5 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية ورياح على الباحة
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
01:18 PM

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية ورياح على الباحة

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ5 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

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