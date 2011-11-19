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مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر التعليم والسلامة في طب التخدير

يرعى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ مؤتمر الجمعية الثالث عشر بشعار "التعليم والسلامة في طب التخدير" الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب التخدير، بحضور أكثر من ٥٠٠ مشارك من داخل المملكة وخارجها من أطباء ومتدربي طب التخدير، اضافة إلى فني وأخصائي التخدير والمهنيين الصحيين وذلك صباح يوم الخميس الموافق 2018/12/6 بفندق الفيصلية بمدينة الرياض ويستمر ثلاثة أيام.

أوضح ذلك رئيس الجمعية السعودية لطب التخدير ورئيس المؤتمر، الدكتور أحمد عبدالمؤمن؛ رئيس قسم التخدير بكلية الطب بجامعة الملك سعود، أن المؤتمر يهدف الى تحقيق التميز في سلامة المرضى والتعليم الطبي في طب التخدير، ومناقشة مستجدات علم التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة منه واستعراض الأوراق البحثية المقدمة من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بالمملكة ودول المنطقة.

من جهته، أكّد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بوكر؛ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته الخمس الرئيسة عديداً من المحاور وأيضاً عشر جلسات موازية في مسارين لمناقشة عديد من المواضيع في مجال فنيي وتقنيي التخدير والتعليم الطبي للدراسات العليا في طب التخدير ومناقشة عديد من المناظرات العلمية التي تستعرض كل ما يستجد في علم التخدير، كما يشمل البرنامج ١٤ ورشة عمل متنوعة للتدريب العملي لكل الفئات المشاركة بالمؤتمر، إضافة إلى جلسات لمناقشة ٣٠ ورقة علمية ضمن مسابقة علمية للباحثين الشباب.

ولفت الدكتور بوكر؛ إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الأنشطة العلمية لكل المهتمين، وخاصة المتدربين من الأطباء وجميع العاملين في هذا المجال المهم والحيوي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لما فيها من تبادل وإضافة الخبرات في مجال التخصص بما ينعكس على تحسن الأداء العام وتطوير العاملين في مجال التخدير بآخر المستجدات في هذا التخصص.

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مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر التعليم والسلامة في طب التخدير
سبق

يرعى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ مؤتمر الجمعية الثالث عشر بشعار "التعليم والسلامة في طب التخدير" الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب التخدير، بحضور أكثر من ٥٠٠ مشارك من داخل المملكة وخارجها من أطباء ومتدربي طب التخدير، اضافة إلى فني وأخصائي التخدير والمهنيين الصحيين وذلك صباح يوم الخميس الموافق 2018/12/6 بفندق الفيصلية بمدينة الرياض ويستمر ثلاثة أيام.

أوضح ذلك رئيس الجمعية السعودية لطب التخدير ورئيس المؤتمر، الدكتور أحمد عبدالمؤمن؛ رئيس قسم التخدير بكلية الطب بجامعة الملك سعود، أن المؤتمر يهدف الى تحقيق التميز في سلامة المرضى والتعليم الطبي في طب التخدير، ومناقشة مستجدات علم التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة منه واستعراض الأوراق البحثية المقدمة من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بالمملكة ودول المنطقة.

من جهته، أكّد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بوكر؛ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته الخمس الرئيسة عديداً من المحاور وأيضاً عشر جلسات موازية في مسارين لمناقشة عديد من المواضيع في مجال فنيي وتقنيي التخدير والتعليم الطبي للدراسات العليا في طب التخدير ومناقشة عديد من المناظرات العلمية التي تستعرض كل ما يستجد في علم التخدير، كما يشمل البرنامج ١٤ ورشة عمل متنوعة للتدريب العملي لكل الفئات المشاركة بالمؤتمر، إضافة إلى جلسات لمناقشة ٣٠ ورقة علمية ضمن مسابقة علمية للباحثين الشباب.

ولفت الدكتور بوكر؛ إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الأنشطة العلمية لكل المهتمين، وخاصة المتدربين من الأطباء وجميع العاملين في هذا المجال المهم والحيوي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لما فيها من تبادل وإضافة الخبرات في مجال التخصص بما ينعكس على تحسن الأداء العام وتطوير العاملين في مجال التخدير بآخر المستجدات في هذا التخصص.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
01:34 PM

مدير جامعة الملك سعود يرعى مؤتمر التعليم والسلامة في طب التخدير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر؛ مؤتمر الجمعية الثالث عشر بشعار "التعليم والسلامة في طب التخدير" الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب التخدير، بحضور أكثر من ٥٠٠ مشارك من داخل المملكة وخارجها من أطباء ومتدربي طب التخدير، اضافة إلى فني وأخصائي التخدير والمهنيين الصحيين وذلك صباح يوم الخميس الموافق 2018/12/6 بفندق الفيصلية بمدينة الرياض ويستمر ثلاثة أيام.

أوضح ذلك رئيس الجمعية السعودية لطب التخدير ورئيس المؤتمر، الدكتور أحمد عبدالمؤمن؛ رئيس قسم التخدير بكلية الطب بجامعة الملك سعود، أن المؤتمر يهدف الى تحقيق التميز في سلامة المرضى والتعليم الطبي في طب التخدير، ومناقشة مستجدات علم التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة منه واستعراض الأوراق البحثية المقدمة من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بالمملكة ودول المنطقة.

من جهته، أكّد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بوكر؛ رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته الخمس الرئيسة عديداً من المحاور وأيضاً عشر جلسات موازية في مسارين لمناقشة عديد من المواضيع في مجال فنيي وتقنيي التخدير والتعليم الطبي للدراسات العليا في طب التخدير ومناقشة عديد من المناظرات العلمية التي تستعرض كل ما يستجد في علم التخدير، كما يشمل البرنامج ١٤ ورشة عمل متنوعة للتدريب العملي لكل الفئات المشاركة بالمؤتمر، إضافة إلى جلسات لمناقشة ٣٠ ورقة علمية ضمن مسابقة علمية للباحثين الشباب.

ولفت الدكتور بوكر؛ إلى أهمية المشاركة في مثل هذه الأنشطة العلمية لكل المهتمين، وخاصة المتدربين من الأطباء وجميع العاملين في هذا المجال المهم والحيوي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لما فيها من تبادل وإضافة الخبرات في مجال التخصص بما ينعكس على تحسن الأداء العام وتطوير العاملين في مجال التخدير بآخر المستجدات في هذا التخصص.

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