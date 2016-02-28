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عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

نوّهت بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها

أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي –رحمه الله-.

ونوّهت وزارة الخارجية العُمانية أمس في بيان صادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.

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عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"
سبق

أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي –رحمه الله-.

ونوّهت وزارة الخارجية العُمانية أمس في بيان صادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
12:33 AM

عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

نوّهت بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
3
1,338

أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي –رحمه الله-.

ونوّهت وزارة الخارجية العُمانية أمس في بيان صادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.

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