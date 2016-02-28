أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي –رحمه الله-. ونوّهت وزارة الخارجية العُمانية أمس في بيان صادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.

عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-28 أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي –رحمه الله-.



ونوّهت وزارة الخارجية العُمانية أمس في بيان صادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442 12:33 AM

عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي" نوّهت بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها





A A A





1 مشاركة

أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي –رحمه الله-.



ونوّهت وزارة الخارجية العُمانية أمس في بيان صادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.