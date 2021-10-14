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"الحريري": أعمال العنف في بيروت أعادت للأذهان الحرب الأهلية

دعا الجيش والشرطة لمنع إطلاق النار واعتقال المسلحين

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم (الخميس): "إن أعمال العنف التي شهدتها بيروت أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية".

ودعا "الحريري" الجيش والشرطة إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير؛ لمنع كل أشكال إطلاق النار والقبض على المسلحين وحماية المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحريري": أعمال العنف في بيروت أعادت للأذهان الحرب الأهلية
سبق

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم (الخميس): "إن أعمال العنف التي شهدتها بيروت أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية".

ودعا "الحريري" الجيش والشرطة إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير؛ لمنع كل أشكال إطلاق النار والقبض على المسلحين وحماية المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
09:26 PM

"الحريري": أعمال العنف في بيروت أعادت للأذهان الحرب الأهلية

دعا الجيش والشرطة لمنع إطلاق النار واعتقال المسلحين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، اليوم (الخميس): "إن أعمال العنف التي شهدتها بيروت أعادت إلى الأذهان الحرب الأهلية".

ودعا "الحريري" الجيش والشرطة إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير؛ لمنع كل أشكال إطلاق النار والقبض على المسلحين وحماية المدنيين، وفقاً لـ"رويترز".

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