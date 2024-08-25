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بعد ساعة واحدة من سرقتها.. الإطاحة بلص مركبة "لكزس" في العقيق

أطاح أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة بسارق مركبة من نوع لكزس من أحد الأسواق بالمحافظة خلال ساعة واحدة من قيام اللص بسرقتها، وذلك في إنجاز أمني لأفراد الأمن، أظهر قدرتهم وإمكاناتهم في الإطاحة بالجناة في وقت قياسي.

وقالت مصادر "سبق" إن الجهات الأمنية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة ورد لها بلاغ عن سرقة سيارة من نوع جيب لكزس داخل المحافظة، وأن السارق اتجه بها إلى جهة غير معروفة؛ فتم تمرير البلاغ لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أنه بفضل من الله -عز وجل-، ثم بجهود رجال الأمن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق، تم القبض على المركبة وسارقها ومعاونه خلال ساعة من تمرير البلاغ.

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بعد ساعة واحدة من سرقتها.. الإطاحة بلص مركبة "لكزس" في العقيق
سبق

أطاح أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة بسارق مركبة من نوع لكزس من أحد الأسواق بالمحافظة خلال ساعة واحدة من قيام اللص بسرقتها، وذلك في إنجاز أمني لأفراد الأمن، أظهر قدرتهم وإمكاناتهم في الإطاحة بالجناة في وقت قياسي.

وقالت مصادر "سبق" إن الجهات الأمنية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة ورد لها بلاغ عن سرقة سيارة من نوع جيب لكزس داخل المحافظة، وأن السارق اتجه بها إلى جهة غير معروفة؛ فتم تمرير البلاغ لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أنه بفضل من الله -عز وجل-، ثم بجهود رجال الأمن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق، تم القبض على المركبة وسارقها ومعاونه خلال ساعة من تمرير البلاغ.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
12:58 AM

بعد ساعة واحدة من سرقتها.. الإطاحة بلص مركبة "لكزس" في العقيق

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سعود الدعجاني - الباحة
8
8,415

أطاح أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة بسارق مركبة من نوع لكزس من أحد الأسواق بالمحافظة خلال ساعة واحدة من قيام اللص بسرقتها، وذلك في إنجاز أمني لأفراد الأمن، أظهر قدرتهم وإمكاناتهم في الإطاحة بالجناة في وقت قياسي.

وقالت مصادر "سبق" إن الجهات الأمنية بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة ورد لها بلاغ عن سرقة سيارة من نوع جيب لكزس داخل المحافظة، وأن السارق اتجه بها إلى جهة غير معروفة؛ فتم تمرير البلاغ لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية.

وأكدت المصادر أنه بفضل من الله -عز وجل-، ثم بجهود رجال الأمن أفراد التحريات والبحث الجنائي بمحافظة العقيق، تم القبض على المركبة وسارقها ومعاونه خلال ساعة من تمرير البلاغ.

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