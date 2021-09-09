النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزايدي": التستر التجاري تشوه يعوق اقتصادنا.. ويتركز في 7 مدن من بينها مكة

إنشاء لجنة داخل الغرف التجارية لتقديم الاستشارات لتصحيح الأوضاع في هذا الشأن

عقدت لجنة مكافحة التستر التجاري بالغرفة التجارية بمكة المكرمة اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف مشعل الزايدي، بحضور عبدالله العمران المشرف على لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة مكة في اتحاد الغرف التجارية السعودية، وأعضاء اللجنة.

وتفصيلًا: أوضح "الزيدي" أن هذه اللجنة هي أحدث اللجان القطاعية بغرفة مكة المكرمة، وفرض تأسيسها أهمية التخلص من التشوه الذي يسببه التستر، فضلًا عن وجود مدينة مكة المكرمة ضمن 7 مدن يتركز فيها التستر التجاري، وهو النشاط الأكثر ضرراً على الاقتصاد الوطني.

وقال: إن اللجنة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تقديم المشورة، وتوجيه المتسترين والمتستر عليهم لتعديل أوضاعهم والاستفادة من الفترة التصحيحية التي أطلقتها الدولة منذ أكثر من ٦ أشهر، معتبرًا أن الفترة التصحيحية فرصة ذهبية للمعنيين للمحافظة على منشآتهم لتكون نظامية تدعم النمو الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، والسعي لإزالة التشوهات التي ظلت تشكل ظاهرة اقتصادية ضارة للاقتصاد.

وجرت مناقشة المعوقات التي تواجهها الأنشطة التجارية بمدينة مكة المكرمة؛ حيث قدم عبد الله العمران مستجدات هذا الملف أمام اللجنة، متناولًا دور اللجنة في دعم جهود الدولة في مكافحة التستر التجاري، والحملة الوطنية لتصحيح أوضاع المتسترين، ودور الاتحاد والغرف في إيجاد وسائل مبتكرة تساهم في تصحيح المخالفين لأوضاعهم، دون الضرر بالاقتصاد الوطني، كما ناقشت اللجنة مدى ملاءمة الخيارات المطروحة من الجهات الحكومية لحملة لتصحيح التستر التجاري، بهدف تقديم الحلول المناسبة وتحديد التحديات التي تواجه راغبي تصحيح أوضاعهم.

ونوه "العمران" إلى وجود ٦ خيارات لراغبي تصحيح أوضاعهم، تبدأ بالشراكة في المنشأة بين الطرفين، أو نقل ملكية المنشأة لغير السعودي وفق مبادرة وزارة الاستثمار، أو الحصول على الإقامة المتميزة وفق مبادرة مركز الإقامة المميزة، أو إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، أو التصرف في المنشأة من خلال النقل أو حلها، والخيار الأخير الخروج النهائي، لافتًا إلى أن من يصحح وضعه سيتم إعفاؤه من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، الإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات.

وأعلن "العمران" عن عزم الاتحاد بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة بغرفة مكة المكرمة تبحث التحديات والحلول المبتكرة للتستر التجاري، مبينًا أنه سيتم إنشاء مراكز داخل الغرف التجارية بغرض تقديم الاستشارات لتصحيح الأوضاع، كما تطرقت اللجنة للمبادرات الحكومية المطروحة لمكافحة التستر التجاري والبالغة 47 مبادرة قدمت من قبل 13 جهة حكومية، وجرت دراسة أوضاع كل منطقة من المناطق على حدة لبحث الأنشطة والاختلافات بينها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزايدي": التستر التجاري تشوه يعوق اقتصادنا.. ويتركز في 7 مدن من بينها مكة
سبق

عقدت لجنة مكافحة التستر التجاري بالغرفة التجارية بمكة المكرمة اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف مشعل الزايدي، بحضور عبدالله العمران المشرف على لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة مكة في اتحاد الغرف التجارية السعودية، وأعضاء اللجنة.

وتفصيلًا: أوضح "الزيدي" أن هذه اللجنة هي أحدث اللجان القطاعية بغرفة مكة المكرمة، وفرض تأسيسها أهمية التخلص من التشوه الذي يسببه التستر، فضلًا عن وجود مدينة مكة المكرمة ضمن 7 مدن يتركز فيها التستر التجاري، وهو النشاط الأكثر ضرراً على الاقتصاد الوطني.

وقال: إن اللجنة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تقديم المشورة، وتوجيه المتسترين والمتستر عليهم لتعديل أوضاعهم والاستفادة من الفترة التصحيحية التي أطلقتها الدولة منذ أكثر من ٦ أشهر، معتبرًا أن الفترة التصحيحية فرصة ذهبية للمعنيين للمحافظة على منشآتهم لتكون نظامية تدعم النمو الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، والسعي لإزالة التشوهات التي ظلت تشكل ظاهرة اقتصادية ضارة للاقتصاد.

وجرت مناقشة المعوقات التي تواجهها الأنشطة التجارية بمدينة مكة المكرمة؛ حيث قدم عبد الله العمران مستجدات هذا الملف أمام اللجنة، متناولًا دور اللجنة في دعم جهود الدولة في مكافحة التستر التجاري، والحملة الوطنية لتصحيح أوضاع المتسترين، ودور الاتحاد والغرف في إيجاد وسائل مبتكرة تساهم في تصحيح المخالفين لأوضاعهم، دون الضرر بالاقتصاد الوطني، كما ناقشت اللجنة مدى ملاءمة الخيارات المطروحة من الجهات الحكومية لحملة لتصحيح التستر التجاري، بهدف تقديم الحلول المناسبة وتحديد التحديات التي تواجه راغبي تصحيح أوضاعهم.

ونوه "العمران" إلى وجود ٦ خيارات لراغبي تصحيح أوضاعهم، تبدأ بالشراكة في المنشأة بين الطرفين، أو نقل ملكية المنشأة لغير السعودي وفق مبادرة وزارة الاستثمار، أو الحصول على الإقامة المتميزة وفق مبادرة مركز الإقامة المميزة، أو إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، أو التصرف في المنشأة من خلال النقل أو حلها، والخيار الأخير الخروج النهائي، لافتًا إلى أن من يصحح وضعه سيتم إعفاؤه من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، الإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات.

وأعلن "العمران" عن عزم الاتحاد بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة بغرفة مكة المكرمة تبحث التحديات والحلول المبتكرة للتستر التجاري، مبينًا أنه سيتم إنشاء مراكز داخل الغرف التجارية بغرض تقديم الاستشارات لتصحيح الأوضاع، كما تطرقت اللجنة للمبادرات الحكومية المطروحة لمكافحة التستر التجاري والبالغة 47 مبادرة قدمت من قبل 13 جهة حكومية، وجرت دراسة أوضاع كل منطقة من المناطق على حدة لبحث الأنشطة والاختلافات بينها.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:40 PM

"الزايدي": التستر التجاري تشوه يعوق اقتصادنا.. ويتركز في 7 مدن من بينها مكة

إنشاء لجنة داخل الغرف التجارية لتقديم الاستشارات لتصحيح الأوضاع في هذا الشأن

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
8
2,397

عقدت لجنة مكافحة التستر التجاري بالغرفة التجارية بمكة المكرمة اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف مشعل الزايدي، بحضور عبدالله العمران المشرف على لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة مكة في اتحاد الغرف التجارية السعودية، وأعضاء اللجنة.

وتفصيلًا: أوضح "الزيدي" أن هذه اللجنة هي أحدث اللجان القطاعية بغرفة مكة المكرمة، وفرض تأسيسها أهمية التخلص من التشوه الذي يسببه التستر، فضلًا عن وجود مدينة مكة المكرمة ضمن 7 مدن يتركز فيها التستر التجاري، وهو النشاط الأكثر ضرراً على الاقتصاد الوطني.

وقال: إن اللجنة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تقديم المشورة، وتوجيه المتسترين والمتستر عليهم لتعديل أوضاعهم والاستفادة من الفترة التصحيحية التي أطلقتها الدولة منذ أكثر من ٦ أشهر، معتبرًا أن الفترة التصحيحية فرصة ذهبية للمعنيين للمحافظة على منشآتهم لتكون نظامية تدعم النمو الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، والسعي لإزالة التشوهات التي ظلت تشكل ظاهرة اقتصادية ضارة للاقتصاد.

وجرت مناقشة المعوقات التي تواجهها الأنشطة التجارية بمدينة مكة المكرمة؛ حيث قدم عبد الله العمران مستجدات هذا الملف أمام اللجنة، متناولًا دور اللجنة في دعم جهود الدولة في مكافحة التستر التجاري، والحملة الوطنية لتصحيح أوضاع المتسترين، ودور الاتحاد والغرف في إيجاد وسائل مبتكرة تساهم في تصحيح المخالفين لأوضاعهم، دون الضرر بالاقتصاد الوطني، كما ناقشت اللجنة مدى ملاءمة الخيارات المطروحة من الجهات الحكومية لحملة لتصحيح التستر التجاري، بهدف تقديم الحلول المناسبة وتحديد التحديات التي تواجه راغبي تصحيح أوضاعهم.

ونوه "العمران" إلى وجود ٦ خيارات لراغبي تصحيح أوضاعهم، تبدأ بالشراكة في المنشأة بين الطرفين، أو نقل ملكية المنشأة لغير السعودي وفق مبادرة وزارة الاستثمار، أو الحصول على الإقامة المتميزة وفق مبادرة مركز الإقامة المميزة، أو إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، أو التصرف في المنشأة من خلال النقل أو حلها، والخيار الأخير الخروج النهائي، لافتًا إلى أن من يصحح وضعه سيتم إعفاؤه من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، الإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات.

وأعلن "العمران" عن عزم الاتحاد بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة بغرفة مكة المكرمة تبحث التحديات والحلول المبتكرة للتستر التجاري، مبينًا أنه سيتم إنشاء مراكز داخل الغرف التجارية بغرض تقديم الاستشارات لتصحيح الأوضاع، كما تطرقت اللجنة للمبادرات الحكومية المطروحة لمكافحة التستر التجاري والبالغة 47 مبادرة قدمت من قبل 13 جهة حكومية، وجرت دراسة أوضاع كل منطقة من المناطق على حدة لبحث الأنشطة والاختلافات بينها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,524
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,592
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,811
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,905

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة