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بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

أزاح بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره بايرن ميونيخ من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم ، بعد أن اكتسحه 5-0، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة الكأس.


وهذه هي الخسارة الأقسى لبايرن، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (20)، منذ خسارته في ربع نهائي المسابقة 1-5 أمام كولن .

وسجل خماسية مونشنجلادباخ "كوني" ورامي بن سبعيني ، عند الدقيقتين"15" و"21 ركلة جزاء"، وبريل أيمبولو عند الدقيقتين"51"و"57".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس
سبق

أزاح بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره بايرن ميونيخ من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم ، بعد أن اكتسحه 5-0، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة الكأس.


وهذه هي الخسارة الأقسى لبايرن، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (20)، منذ خسارته في ربع نهائي المسابقة 1-5 أمام كولن .

وسجل خماسية مونشنجلادباخ "كوني" ورامي بن سبعيني ، عند الدقيقتين"15" و"21 ركلة جزاء"، وبريل أيمبولو عند الدقيقتين"51"و"57".

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
01:09 AM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
03:29 AM

بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ  يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أزاح بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره بايرن ميونيخ من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم ، بعد أن اكتسحه 5-0، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة الكأس.


وهذه هي الخسارة الأقسى لبايرن، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (20)، منذ خسارته في ربع نهائي المسابقة 1-5 أمام كولن .

وسجل خماسية مونشنجلادباخ "كوني" ورامي بن سبعيني ، عند الدقيقتين"15" و"21 ركلة جزاء"، وبريل أيمبولو عند الدقيقتين"51"و"57".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,731
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,815
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