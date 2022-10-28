بخماسية "صاعقة".. بوروسيا مونشنجلادباخ يرمي ​بايرن ميونيخ خارج مسابقة الكأس

أزاح بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره بايرن ميونيخ من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم ، بعد أن اكتسحه 5-0، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة الكأس.



وهذه هي الخسارة الأقسى لبايرن، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (20)، منذ خسارته في ربع نهائي المسابقة 1-5 أمام كولن .

وسجل خماسية مونشنجلادباخ "كوني" ورامي بن سبعيني ، عند الدقيقتين"15" و"21 ركلة جزاء"، وبريل أيمبولو عند الدقيقتين"51"و"57".