النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الدفاع الأمريكية": شركة بوينغ ستُزَوِّد السعودية بأكثر من ألف صاروخ

650 جويًّا و402 مضاد للسفن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إن شركة "بوينغ" ستُزَوِّد المملكة العربية السعودية بأكثر من ألف صاروخ.

وأضاف البنتاغون أن الشركة ستصدر للرياض نحو 650 صاروخًا من طراز (SLAM ER)- صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية؛ فإن الرياض وقّعت عقدًا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخًا (SLAM ER) إلى السعودية؛ طِبقًا لوكالة "تاس" الروسية الرسمية.

يُذكر أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 270كم، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

أما تصدير صواريخ (Harpoon)؛ فسيتم ضِمن عقد آخر بقيمة 656.98 مليون دولار. ويبلغ مدى هذه الصواريخ 125كم.

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الدفاع الأمريكية": شركة بوينغ ستُزَوِّد السعودية بأكثر من ألف صاروخ
سبق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إن شركة "بوينغ" ستُزَوِّد المملكة العربية السعودية بأكثر من ألف صاروخ.

وأضاف البنتاغون أن الشركة ستصدر للرياض نحو 650 صاروخًا من طراز (SLAM ER)- صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية؛ فإن الرياض وقّعت عقدًا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخًا (SLAM ER) إلى السعودية؛ طِبقًا لوكالة "تاس" الروسية الرسمية.

يُذكر أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 270كم، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

أما تصدير صواريخ (Harpoon)؛ فسيتم ضِمن عقد آخر بقيمة 656.98 مليون دولار. ويبلغ مدى هذه الصواريخ 125كم.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:00 AM

"الدفاع الأمريكية": شركة بوينغ ستُزَوِّد السعودية بأكثر من ألف صاروخ

650 جويًّا و402 مضاد للسفن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,946

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إن شركة "بوينغ" ستُزَوِّد المملكة العربية السعودية بأكثر من ألف صاروخ.

وأضاف البنتاغون أن الشركة ستصدر للرياض نحو 650 صاروخًا من طراز (SLAM ER)- صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية؛ فإن الرياض وقّعت عقدًا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخًا (SLAM ER) إلى السعودية؛ طِبقًا لوكالة "تاس" الروسية الرسمية.

يُذكر أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 270كم، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

أما تصدير صواريخ (Harpoon)؛ فسيتم ضِمن عقد آخر بقيمة 656.98 مليون دولار. ويبلغ مدى هذه الصواريخ 125كم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,213
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,235
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,437
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,303

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة