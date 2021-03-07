بعد ضربات "التحالف" القاسية وتدمير الـ 8 مسيّرات.. إلى أين تأخذ الهيستيريا "الحوثي"؟!

محاولات ميليشياوية فاشلة بإطلاق الطائرات للتأثير على المدنيين والنتيجة استنكار دولي

واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية، إطلاق عددٍ من الطائرات المفخّخة نحو بعض مناطق المملكة بشكلٍ همجي وعشوائي من جرّاء الحالة الهيستيرية التي تعيشها بعد أن نجحت قوات الدفاع الجوي في اعتراضها وإثبات فشل الميليشيات في تحقيق أهدافهم، وكذلك تحقيق التحالف ضربات قاسية على عددٍ من معاقل الحوثيين بنجاحٍ كبير.

وتهدف الميليشيا الحوثية من إطلاق الطائرات إلى التأثير على المدنيين، والتأكيد على استمرار تورّط الميليشيات التي تحظى بالدعم الإيراني، وسط استنكار وإدانة عديدٍ من الدول الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية، ومطالبتهم بإيقاف العبث الحوثي، الذي يتكرّر بشكلٍ يومي ضدّ مناطق المملكة عامة، ومناطق الجنوب خاصة.

وعلى الرغم من التهديد الذي يشكّله السلاح الإيراني الذي يصل إلى ميليشيات "الحوثي" المنقلبة على الشرعية في اليمن؛ إلا أن رجال القوات السعودية يقظون لهذه التهديدات ويعرفون كيفية التعامل معها في لحظتها؛ بفضل قدرات قيادتنا وجنودنا البواسل؛ تسبقها حماية الله لأرض الحرمين.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 مسيّرات حوثية مفخّخة حاولت استهداف المدنيين.

وأكّد "التحالف" رصد إطلاق طائرات دون طيّار مفخّخة من قِبل ميليشيا الحوثي، في محاولةٍ لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة، ويجري متابعة عددٍ من الطائرات الأخرى.

وأضاف "التحالف": "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".