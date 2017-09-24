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نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم

إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية

شاركت شركة "نيوم" أمس أهالي محافظة البدع في نيوم فرحتهم باليوم الوطني الـ91 للمملكة، على أنغام الأغاني الوطنية، ووسط أجواء تغمرها الفرحة والبهجة؛ من خلال إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية والفنية بمقر الاستاد الرياضي بالمحافظة.

واستعرضت الفعاليات تاريخ المملكة وملوكها، إلى جانب الإنجازات التي تحققت في مجالات مختلفة؛ منها التعليم، والصحة، والإدارة، والاقتصاد، والأمن، والتقنية، والأمان، والتنمية بجميع أشكالها، ويأتي تطوير نيوم واحداً من أحدث إنجازات التنمية السعودية الشاملة في المملكة.

وتضمنت الفعاليات عروضًا للرقصات الشعبية والفنون تغنت بحب الوطن، وركنًا للألعاب، وكذلك مشاركة العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على الإسهام الفعال في الاحتفال.

وأوضحت الشركة أن هذه الفعاليات جاءت جزءًا من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي لنيوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم
سبق

شاركت شركة "نيوم" أمس أهالي محافظة البدع في نيوم فرحتهم باليوم الوطني الـ91 للمملكة، على أنغام الأغاني الوطنية، ووسط أجواء تغمرها الفرحة والبهجة؛ من خلال إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية والفنية بمقر الاستاد الرياضي بالمحافظة.

واستعرضت الفعاليات تاريخ المملكة وملوكها، إلى جانب الإنجازات التي تحققت في مجالات مختلفة؛ منها التعليم، والصحة، والإدارة، والاقتصاد، والأمن، والتقنية، والأمان، والتنمية بجميع أشكالها، ويأتي تطوير نيوم واحداً من أحدث إنجازات التنمية السعودية الشاملة في المملكة.

وتضمنت الفعاليات عروضًا للرقصات الشعبية والفنون تغنت بحب الوطن، وركنًا للألعاب، وكذلك مشاركة العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على الإسهام الفعال في الاحتفال.

وأوضحت الشركة أن هذه الفعاليات جاءت جزءًا من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي لنيوم.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
05:45 PM

نيوم تحتفي باليوم الوطني.. وتشارك أهالي البدع فرحتهم

إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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شاركت شركة "نيوم" أمس أهالي محافظة البدع في نيوم فرحتهم باليوم الوطني الـ91 للمملكة، على أنغام الأغاني الوطنية، ووسط أجواء تغمرها الفرحة والبهجة؛ من خلال إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية والفنية بمقر الاستاد الرياضي بالمحافظة.

واستعرضت الفعاليات تاريخ المملكة وملوكها، إلى جانب الإنجازات التي تحققت في مجالات مختلفة؛ منها التعليم، والصحة، والإدارة، والاقتصاد، والأمن، والتقنية، والأمان، والتنمية بجميع أشكالها، ويأتي تطوير نيوم واحداً من أحدث إنجازات التنمية السعودية الشاملة في المملكة.

وتضمنت الفعاليات عروضًا للرقصات الشعبية والفنون تغنت بحب الوطن، وركنًا للألعاب، وكذلك مشاركة العديد من عربات الطعام والأسر المنتجة لتشجيع المجتمع المحلي على الإسهام الفعال في الاحتفال.

وأوضحت الشركة أن هذه الفعاليات جاءت جزءًا من مبادرات وإسهامات المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم من أجل التفاعل والمشاركة في أفراح المملكة واحتفالاتها مع أفراد المجتمع المحلي لنيوم.

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