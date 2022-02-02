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"الحصيني": نشاط رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق عدة بالمملكة

حالة ممطرة خفيفة تبدأ مساء الجمعة

توقَّع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ‏نشاطًا للرياح يوم غدٍ الخميس 1443/7/2هــ من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل.

وأضاف: "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض، إلى أن يصرفها الله".

وتوقّع "الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من مساء يوم الجمعة 1443/7/3هـ على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وتبوك، وجنوب المدينة المنورة.

وقال: "الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة في غالبها، ولعل الواقع أفضل ومتوقع يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة فانخفاض".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": نشاط رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق عدة بالمملكة
سبق

توقَّع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ‏نشاطًا للرياح يوم غدٍ الخميس 1443/7/2هــ من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل.

وأضاف: "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض، إلى أن يصرفها الله".

وتوقّع "الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من مساء يوم الجمعة 1443/7/3هـ على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وتبوك، وجنوب المدينة المنورة.

وقال: "الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة في غالبها، ولعل الواقع أفضل ومتوقع يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة فانخفاض".

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:19 PM

"الحصيني": نشاط رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق عدة بالمملكة

حالة ممطرة خفيفة تبدأ مساء الجمعة

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منصور الشلاقي - الرياض
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توقَّع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ‏نشاطًا للرياح يوم غدٍ الخميس 1443/7/2هــ من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل.

وأضاف: "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض، إلى أن يصرفها الله".

وتوقّع "الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من مساء يوم الجمعة 1443/7/3هـ على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وتبوك، وجنوب المدينة المنورة.

وقال: "الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة في غالبها، ولعل الواقع أفضل ومتوقع يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة فانخفاض".

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