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أهداف الكويكبي والسليتي وجوانكا تتنافس على الأجمل في الجولة 18 لدوري المحترفين

الجماهير تختار أفضل هدف في استفتاء على "تويتر" وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختار الفريق الفني في الرابطة والتي يضم في عضويتها كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، هدفي نجمي نادي الاتفاق محمد الكويكبي ونعيم السليتي في مرمى أبها.

وينافس هدفا ثنائي الاتفاق على الجائزة أيضًا هدف الأرجنتيني كريستان جوانكا لاعب الشباب وهو الهدف الثالث لفريقه بمرمى النصر.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.

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أهداف الكويكبي والسليتي وجوانكا تتنافس على الأجمل في الجولة 18 لدوري المحترفين
سبق

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختار الفريق الفني في الرابطة والتي يضم في عضويتها كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، هدفي نجمي نادي الاتفاق محمد الكويكبي ونعيم السليتي في مرمى أبها.

وينافس هدفا ثنائي الاتفاق على الجائزة أيضًا هدف الأرجنتيني كريستان جوانكا لاعب الشباب وهو الهدف الثالث لفريقه بمرمى النصر.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
12:49 AM

أهداف الكويكبي والسليتي وجوانكا تتنافس على الأجمل في الجولة 18 لدوري المحترفين

الجماهير تختار أفضل هدف في استفتاء على "تويتر" وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختار الفريق الفني في الرابطة والتي يضم في عضويتها كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، هدفي نجمي نادي الاتفاق محمد الكويكبي ونعيم السليتي في مرمى أبها.

وينافس هدفا ثنائي الاتفاق على الجائزة أيضًا هدف الأرجنتيني كريستان جوانكا لاعب الشباب وهو الهدف الثالث لفريقه بمرمى النصر.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.

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