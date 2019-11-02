أمير الشرقية يرعى ملتقى ومعرض "راد" لريادة الأعمال.. الاثنين

تنظمه غرفة الشرقية في مقر معارض شركة الظهران إكسبو

يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ملتقى ومعرض راد لريادة الأعمال 2019، والذي تطلقه غرفة الشرقية ممثلة بمجلسي شباب وشابات الأعمال في مقر معارض شركة الظهران اكسبو على، الاثنين المقبل.

وثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، رعاية أمير المنطقة، الرئيس الفخري لمجلس شباب الأعمال، لفعاليات الملتقى الذي يستمر حتى 6 نوفمبر 2019 مؤكدًا على أن رعايته تمثل الداعم الكبير لجميع برامج وأنشطة الغرفة، ومشيرًا إلى أن قطاع الأعمال الشاب يثمن الدعم المتواصل الذي يسهم بشكل كبير على مواصلة شباب وشابات الأعمال تقديم الأعمال على مستوى عالٍ، وطرح المبادرات التي تخدم هذا القطاع الحيوي.

وقال "الخالدي" إن المعرض يستقبل زواره من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساءً، مشيرًا إلى مشاركة نحو 800 رائد ورائدة أعمال ضمن فعاليات الملتقى الذي يعد أكبر حدث من نوعه في الشرق الأوسط ويشهد مشاركة خليجية واسعة.

وأوضح "الخالدي" أن الغرفة إذ تعقد هذا الملتقى كل سنتين لإيمانها بأهمية الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية التي يقدمها شباب وشابات الأعمال، وإسهاماتهم في تطوير القطاع الاقتصادي ورفده بالأفكار الجديدة التي تكسر التقليدية في السوق السعودي وتواكب التطور الحاصل في قطاع الأعمال في العالم، واستقطاب أبرز الإنجازات العالمية للاستفادة من نتائجها، لتطوير القطاع بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأشار "الخالدي" إلى أن السوق السعودي بطبيعته متطور في العديد من المجالات ولا يخضع للتقليدية، وهذا ما جعله يتفاعل مع المبادرات الحديثة التي يطرحها شباب وشابات الأعمال ويتجاوب معها بشكل متسارع، حيث أجبر الكثير من المستثمرين على تغيير وجهات نظرهم التقليدية ومسايرة التحديث الحاصل في السوق، ولعل أبرزها التطور التكنولوجي.

وقال رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، عبدالله بن فيصل البريكان، إن الحدث سيعرض مشاريع تحوي مبادرات شبابية بدأت بشكل جيد وواجهت تحديات السوق ولكنها استطاعت الصمود والاستمرار بتطوير الأفكار والتكيف مع ظروف السوق.

مؤكداً على الملتقى يعد فرصة ثمينة لرواد ورائدات الأعمال للاستفادة من الخبرات المشاركة، والتعرف على أبرز المستثمرين، حيث يعد الحدث ملتقى لجميع الرواد والمستثمرين والمهتمين والجهات التمويلية والاستشارية، لتبادل وجهات النظر وترجمة اللقاءات إلى فرص استثمارية واعدة.

وأكد "البريكان" على حرص القائمين على الملتقى والمعرض على دعم رواد الأعمال ومحاكاة طموحاتهم تحقيقًا لأهداف الملتقى التي تؤكد على تعزيز العلاقات الايجابية بين قطاع الأعمال والمبادرين من الشباب، لافتًا إلى أن بعض الأفكار التجارية لرواد الأعمال جاءت من هواياتهم المفضلة، والتي استطاعوا أن يحولوها إلى مشاريع تجارية ذات جدوى اقتصادية، وبالتالي حجزوا لأنفسهم مكانًا في خارطة الأعمال، مشيرًا إلى أن زوار المعرض سيدهشون بما يشاهدونه من أفكار وطموحات نجحت وهي الآن تنافس وتتقدم تجاريًا.

من جهتها تحدثت رئيس مجلس شابات الأعمال في الغرفة، نجلاء بنت حمد العبد القادر، عن أهمية الأفكار الإبداعية التي تشهدها ريادة الأعمال في المملكة، والتي تعتمد على أفكار رائدة من شباب شابات الأعمال والتي بإمكانها التأثير على السوق وتحقيق تجربة وخبرة مميزة في مجالات متعددة وسباقة كونها تعتمد على الإبداع والمبادرة.

وقالت "العبد القادر" إن الملتقى يعتبر فرصة جيدة لصاحبات الأفكار الإبداعية كونهن سيقابلن ذوي التجارب الذين حققوا نجاحات مميزة من خلال أفكارهم الإبداعية، وأصحاب الخبرة الذين بمشورتهم ودراساتهم استطاعوا تحقيق المكاسب انطلاقًا من دراسات ومعرفة تم تطويعها لخدمة مشاريعهم وهذا ما تحتاجه شابات الأعمال.

ونوهت "العبد القادر" بأن مثل هذه الفعاليات تشكل صورة ذهنية جديدة لدى شابات الأعمال تجاه كيفية المضي في المشاريع وسبل تطويرها وتصنيفها ضمن الأعمال غير التقليدية بحيث تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، وتبرز أهمية الاستثمار في مجالات متعددة.

وقال أمين عام الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، إن نخبة من المسؤولين والخبراء وأصحاب المشاريع في قطاع الأعمال التحديات المالية التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودور الصناديق الممكنة في دعم ريادة الأعمال، حيث يشهد الملتقى ضمن جلساته العلمية والحوارية مشاركة محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، كما يشارك الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، عبدالباسط الجناحي، ومدير إدارة الشركات في تمكين بمملكة البحرين، عصام حماد، ونائب المدير العام لقطاع ريادة الأعمال بالصندوق الوطني بدولة الكويت، المهندس فارس العنزي، والذين يتحدثون في جلسة متخصصة تحمل عنوان" تمكين الأعمال في دول الخليج العربي" يرأسها عضو مجلس شباب الأعمال، محمد المحمدي.

ويتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية، خلود الدخيل، ونائب رئيس أول ومدير إدارة مصرفية الأعمال الناشئة في بنك الرياض، مضحي الشمري، ومدير عام الإدارة العامة للأسواق "تداول"، محمد الرميح، ونائب محافظ (منشآت)، محمد المالكي، في جلسة عنوانها "التحديات المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ويترأسها عضو مجلس شابات الأعمال، وعد أبو نيان.

وتستعرض أوراق عمل تطرح ضمن ورش العمل في الملتقى، حيث يتحدث يوم الخامس من نوفمبر المدير العام لقطاع ريادة الأعمال بالصندوق الوطني بدولة الكويت، المهندس فارس العنزي، في ورشة عمل بعنوان "دليلك لبداية مشروعك الصغير"، كما يتحدث في التوقيت نفسه بندر الشمري من (بادر) حول المشاريع التقنية، كما يطرح محمد المراشدة من (تمكين) نبذة حول برامج التمكين في مملكة البحرين، فيما يقدم في التوقيت نفسه المهندس حنين صباغ من (بادر) حول كيفية صناعة رائد الأعمال، ومن صندوق التنمية الصناعية يتحدث تركي العكرش عن ريادة الأعمال الصناعية، وفي التوقيت نفسه يقدم علي المؤمن من (بنك الرياض) محاضرة بعنوان: كيف تؤهل منشأتك للحصول على تمويل مصرفي؟

وفي يوم الأربعاء 6 نوفمبر، يستعرض محمد الغامدي من (عقال) آلية عرض الفكرة التجارية على المستثمر في ورشة عمل بعنوان كيف تعرض فكرتك لمستثمر، فيما يقدم المهندس عبدالرحمن المعيبد، ورشة عمل تستعرض ريادة الأعمال، ويقدم خالد العلوي، رئيس قسم ريادة الأعمال في (تمكين) بمملكة البحرين، ورشة عمل بعنوان: ابدأ مشروعك، كما تناقش لطيفة الوعلان من (إندوفر) تطور المنشأة من خلال ورشة عمل تقدمها بعنوان: هل ستنمو منشأتك لتصبح شركة واعدة؟ ويتحدث خالد الشنيبر حول تأسيس الموارد البشرية للمشاريع الناشئة.