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إصابة 139 فلسطينياً بالسلالة البريطانية المتحولة

وزارة الصحة: نتابع السلالات الجديدة وندعو إلى الالتزام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 139 فلسطينياً بالطفرة البريطانية المتحولة، محذرةً من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، في ظل الإشغال الكامل لمشافي كورونا، وأقسام العناية الحثيثة.

وأشار مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، اليوم، إلى سرعة الانتشار لهذه الطفرة التي تصيب عائلات بأكملها من بينهم الأطفال، مؤكداً أن الوزارة تتابع السلالات الجديدة؛ البريطانية، والجنوب إفريقية والبرازيلية، داعياً إلى الالتزام بتعليمات الوزارة الصحة.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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إصابة 139 فلسطينياً بالسلالة البريطانية المتحولة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 139 فلسطينياً بالطفرة البريطانية المتحولة، محذرةً من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، في ظل الإشغال الكامل لمشافي كورونا، وأقسام العناية الحثيثة.

وأشار مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، اليوم، إلى سرعة الانتشار لهذه الطفرة التي تصيب عائلات بأكملها من بينهم الأطفال، مؤكداً أن الوزارة تتابع السلالات الجديدة؛ البريطانية، والجنوب إفريقية والبرازيلية، داعياً إلى الالتزام بتعليمات الوزارة الصحة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:59 AM

إصابة 139 فلسطينياً بالسلالة البريطانية المتحولة

وزارة الصحة: نتابع السلالات الجديدة وندعو إلى الالتزام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 139 فلسطينياً بالطفرة البريطانية المتحولة، محذرةً من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، في ظل الإشغال الكامل لمشافي كورونا، وأقسام العناية الحثيثة.

وأشار مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية أسامة النجار، اليوم، إلى سرعة الانتشار لهذه الطفرة التي تصيب عائلات بأكملها من بينهم الأطفال، مؤكداً أن الوزارة تتابع السلالات الجديدة؛ البريطانية، والجنوب إفريقية والبرازيلية، داعياً إلى الالتزام بتعليمات الوزارة الصحة.

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