"الصحة العالمية": تسجيل 95 ألف وفاة بكورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 95 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم خلال الأسبوع الماضي؛ ما يمثل مستوى قياسيًّا لهذا المؤشر.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 95 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم خلال الأسبوع الماضي؛ ما يمثل مستوى قياسيًّا لهذا المؤشر.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 95 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم خلال الأسبوع الماضي؛ ما يمثل مستوى قياسيًّا لهذا المؤشر.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 95 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم خلال الأسبوع الماضي؛ ما يمثل مستوى قياسيًّا لهذا المؤشر.