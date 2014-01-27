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"الصحة العالمية": تسجيل 95 ألف وفاة بكورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 95 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم خلال الأسبوع الماضي؛ ما يمثل مستوى قياسيًّا لهذا المؤشر.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة العالمية": تسجيل 95 ألف وفاة بكورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 95 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم خلال الأسبوع الماضي؛ ما يمثل مستوى قياسيًّا لهذا المؤشر.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
05:56 PM

"الصحة العالمية": تسجيل 95 ألف وفاة بكورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 95 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم خلال الأسبوع الماضي؛ ما يمثل مستوى قياسيًّا لهذا المؤشر.

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