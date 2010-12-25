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ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة

بالفيديو .. سمو ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)

بالفيديو .. سمو ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

من جهته، قال وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لإحدى أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)، التي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتشديد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل السعودية من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. سمو ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

من جهته، قال وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لإحدى أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)، التي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتشديد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل السعودية من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
08:44 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
09:41 PM

بالفيديو .. سمو ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفِّذها وزارة الصحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
11
25,064

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

من جهته، قال وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لإحدى أهم السياسات ضمن رؤية 2030، وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج)، التي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتشديد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وتوفيره للمواطنين والمقيمين؛ ما جعل السعودية من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

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