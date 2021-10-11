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"الأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة

الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية اليوم بمنطقة الباحة، ويشمل التنبيه، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى وبلجرشي والمندق وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية اليوم بمنطقة الباحة، ويشمل التنبيه، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى وبلجرشي والمندق وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
10:28 AM

"الأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة

الحالة تستمر حتى 8 مساءً وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية اليوم بمنطقة الباحة، ويشمل التنبيه، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى وبلجرشي والمندق وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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