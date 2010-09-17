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تقرير: تليجرام يشهد ارتفاعًا حادًّا في نشاط "الجرائم الإلكترونية"

بعد تغيير سياسات الخصوصية على تطبيق "واتسآب"

كشف تقرير صحفي عالمي أن تطبيق التراسل المشفر "تليجرام" يشهد حاليًّا ارتفاعًا حادًّا في نشاط "الجرائم الإلكترونية".


وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحقيقاً صحفياً كشف أن مجرمي الإنترنت يستخدمون تطبيق "تليجرام" منذ سنوات في نشاط الجرائم الإلكترونية؛ لأنه مشفر ويسهل الوصول إليه.


وشهد استخدم جرائم الإنترنت عبر تليجرام ارتفاعًا بنسبة 100% تقريبًا خلال الفترة الأخيرة، بحسب الدراسة الأخيرة، بالأخص بعد توافد المستخدمين على التطبيق، عقب تغيير سياسات الخصوصية على تطبيق "واتسآب".


وأشار المحققون إلى أن تليجرام شهد في الآونة الأخيرة تنامي شبكة متضخمة من الهاكرز، الذين يشاركون ويبيعون عشرات الآلاف من البيانات المسربة لخدمات الألعاب والبريد الإلكتروني، والتي تجاوزت أكثر من 60 ألف حساب تقريبًا.


ويبيع مجرمو الإنترنت أيضًا معلومات مالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان ونسخ جوازات السفر وأدوات القرصنة من خلال تليجرام.


ورغم أن تليجرام يزيل عدداً كبيراً من تلك القنوات التي تمارس أنشطة غير قانونية، إلا أن النشاطات المتزايدة تجعل السيطرة عليها أمرًا صعبًا.

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تقرير: تليجرام يشهد ارتفاعًا حادًّا في نشاط "الجرائم الإلكترونية"
سبق

كشف تقرير صحفي عالمي أن تطبيق التراسل المشفر "تليجرام" يشهد حاليًّا ارتفاعًا حادًّا في نشاط "الجرائم الإلكترونية".


وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحقيقاً صحفياً كشف أن مجرمي الإنترنت يستخدمون تطبيق "تليجرام" منذ سنوات في نشاط الجرائم الإلكترونية؛ لأنه مشفر ويسهل الوصول إليه.


وشهد استخدم جرائم الإنترنت عبر تليجرام ارتفاعًا بنسبة 100% تقريبًا خلال الفترة الأخيرة، بحسب الدراسة الأخيرة، بالأخص بعد توافد المستخدمين على التطبيق، عقب تغيير سياسات الخصوصية على تطبيق "واتسآب".


وأشار المحققون إلى أن تليجرام شهد في الآونة الأخيرة تنامي شبكة متضخمة من الهاكرز، الذين يشاركون ويبيعون عشرات الآلاف من البيانات المسربة لخدمات الألعاب والبريد الإلكتروني، والتي تجاوزت أكثر من 60 ألف حساب تقريبًا.


ويبيع مجرمو الإنترنت أيضًا معلومات مالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان ونسخ جوازات السفر وأدوات القرصنة من خلال تليجرام.


ورغم أن تليجرام يزيل عدداً كبيراً من تلك القنوات التي تمارس أنشطة غير قانونية، إلا أن النشاطات المتزايدة تجعل السيطرة عليها أمرًا صعبًا.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
06:33 PM

تقرير: تليجرام يشهد ارتفاعًا حادًّا في نشاط "الجرائم الإلكترونية"

بعد تغيير سياسات الخصوصية على تطبيق "واتسآب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير صحفي عالمي أن تطبيق التراسل المشفر "تليجرام" يشهد حاليًّا ارتفاعًا حادًّا في نشاط "الجرائم الإلكترونية".


وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحقيقاً صحفياً كشف أن مجرمي الإنترنت يستخدمون تطبيق "تليجرام" منذ سنوات في نشاط الجرائم الإلكترونية؛ لأنه مشفر ويسهل الوصول إليه.


وشهد استخدم جرائم الإنترنت عبر تليجرام ارتفاعًا بنسبة 100% تقريبًا خلال الفترة الأخيرة، بحسب الدراسة الأخيرة، بالأخص بعد توافد المستخدمين على التطبيق، عقب تغيير سياسات الخصوصية على تطبيق "واتسآب".


وأشار المحققون إلى أن تليجرام شهد في الآونة الأخيرة تنامي شبكة متضخمة من الهاكرز، الذين يشاركون ويبيعون عشرات الآلاف من البيانات المسربة لخدمات الألعاب والبريد الإلكتروني، والتي تجاوزت أكثر من 60 ألف حساب تقريبًا.


ويبيع مجرمو الإنترنت أيضًا معلومات مالية، مثل أرقام بطاقات الائتمان ونسخ جوازات السفر وأدوات القرصنة من خلال تليجرام.


ورغم أن تليجرام يزيل عدداً كبيراً من تلك القنوات التي تمارس أنشطة غير قانونية، إلا أن النشاطات المتزايدة تجعل السيطرة عليها أمرًا صعبًا.

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