التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر إقامته في العاصمة هلسنكي اليوم، عددًا من الإعلاميين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الفنلندية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا. واستعرض تطور العلاقات التي تشهدها المملكة وجمهورية فنلندا وقوتها ومتانتها، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها التي تبذلها في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، وأبرز التطورات التي تشهدها في ظل رؤية 2030.

"الجبير" يلتقي عددًا من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الفنلندية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-10 التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر إقامته في العاصمة هلسنكي اليوم، عددًا من الإعلاميين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الفنلندية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا.



واستعرض تطور العلاقات التي تشهدها المملكة وجمهورية فنلندا وقوتها ومتانتها، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها التي تبذلها في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، وأبرز التطورات التي تشهدها في ظل رؤية 2030.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442 05:41 PM

"الجبير" يلتقي عددًا من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الفنلندية استعرض تطور العلاقات التي تشهدها البلدان وقوتها ومتانتها





A A A





0 مشاركة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر إقامته في العاصمة هلسنكي اليوم، عددًا من الإعلاميين وممثلي أبرز وسائل الإعلام الفنلندية، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية فنلندا.



واستعرض تطور العلاقات التي تشهدها المملكة وجمهورية فنلندا وقوتها ومتانتها، مشيراً إلى مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها التي تبذلها في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، وأبرز التطورات التي تشهدها في ظل رؤية 2030.