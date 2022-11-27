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بطل العالم في الجوجيتسو السعودي آل مخلص يعود لأرض الوطن

بعد رحلة علاجية لابنه.. وكان في استقباله مدير الرياضة بالشرقية

عاد البطل السعودي محمد جويعد آل مخلص، بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، إحدى رياضات الدفاع عن النفس، مساء أمس الجمعة، إلى أرض الوطن قادمًا من واشنطن، بعد عام من مرافقة ابنه "فهد" الذي يبلغ من العمر سبعة أعوام في رحلة علاجية، في انتظار إجراء الفحوصات وترتيب الإجراءات لعملية زراعة رئة في أحد مستشفيات الأطفال بولاية تكساس الأمريكية؛ حيث ينتظر الموعد النهائي للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية الزراعة.

وكان في استقباله بمطار الملك فهد الدولي بالدمام: مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، والمدير المناوب لمطار الملك فهد الدولي بالدمام أحمد الرويلي، والشيخ مسفر ابن هضبان، ومجموعة من ايست جوجيتستو، وعدد من وسائل الإعلام.

وقدم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، درع وزارة الرياضة للبطل السعودي محمد جويعد آل مخلص، بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، كما قدمت إدارة مطار الملك فهد هدايا بهذه المناسبة.

ورفع الكابتن محمد جويعد آل مخلص والد الطفل "فهد"، كل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم والرعاية والاهتمام بالمواطن السعودي، مثمنًا وقفة المسؤولين في وزارة الصحة على ما قدموه طيلة تواجده برفقة ابنه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنه متواجد الآن للتنسيق مع جهة عمله من أجل الترتيبات النهائية ومن ثم العودة إلى أمريكا لإجراء العملية؛ حيث يتواجد الطفل "فهد" مع والدته في أمريكا.

وأوضح أن القصة بدأت عندما سافر للولايات المتحدة الأمريكية بغرض علاج ابنه الصغير "فهد"، الذي كان يعاني من فشل في الرئة منذ ثلاثة أعوام حتى إنه اضطر المشي بجهاز، وأثناء مرافقته له انتابه القلق والخوف على صحته؛ مما جعله يسلك طريقًا آخر لعلاج الخوف.

وقال: "وصلت الولايات المتحدة وحاولت أن أشغل وقتي، وبعدها بمرور أشهر المدرب طلب مني الدخول في البطولات، فتدرجت في البطولات وبعدها قال لي المدرب: آن الأوان لدخول بطولة العالم".

من جهته وصف الشيخ مسفر ابن هضبان، هذا الإنجاز بالعظيم والمفخرة والذي حققه ابن الوطن البطل محمد بن جويعد آل مخلص، معتبرًا قصة "محمد" بمثابة إلهام ونموذج مشرف للوطن ومثال يحتذى به في الإصرار والعزيمة.

يذكر أن رياضة الجوجيتسو تعد أسلوبًا من أساليب الدفاع عن النفس وتعتبر شكلًا من أشكال الفنون القتالية، ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بطل العالم في الجوجيتسو السعودي آل مخلص يعود لأرض الوطن
سبق

عاد البطل السعودي محمد جويعد آل مخلص، بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، إحدى رياضات الدفاع عن النفس، مساء أمس الجمعة، إلى أرض الوطن قادمًا من واشنطن، بعد عام من مرافقة ابنه "فهد" الذي يبلغ من العمر سبعة أعوام في رحلة علاجية، في انتظار إجراء الفحوصات وترتيب الإجراءات لعملية زراعة رئة في أحد مستشفيات الأطفال بولاية تكساس الأمريكية؛ حيث ينتظر الموعد النهائي للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية الزراعة.

وكان في استقباله بمطار الملك فهد الدولي بالدمام: مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، والمدير المناوب لمطار الملك فهد الدولي بالدمام أحمد الرويلي، والشيخ مسفر ابن هضبان، ومجموعة من ايست جوجيتستو، وعدد من وسائل الإعلام.

وقدم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، درع وزارة الرياضة للبطل السعودي محمد جويعد آل مخلص، بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، كما قدمت إدارة مطار الملك فهد هدايا بهذه المناسبة.

ورفع الكابتن محمد جويعد آل مخلص والد الطفل "فهد"، كل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم والرعاية والاهتمام بالمواطن السعودي، مثمنًا وقفة المسؤولين في وزارة الصحة على ما قدموه طيلة تواجده برفقة ابنه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنه متواجد الآن للتنسيق مع جهة عمله من أجل الترتيبات النهائية ومن ثم العودة إلى أمريكا لإجراء العملية؛ حيث يتواجد الطفل "فهد" مع والدته في أمريكا.

وأوضح أن القصة بدأت عندما سافر للولايات المتحدة الأمريكية بغرض علاج ابنه الصغير "فهد"، الذي كان يعاني من فشل في الرئة منذ ثلاثة أعوام حتى إنه اضطر المشي بجهاز، وأثناء مرافقته له انتابه القلق والخوف على صحته؛ مما جعله يسلك طريقًا آخر لعلاج الخوف.

وقال: "وصلت الولايات المتحدة وحاولت أن أشغل وقتي، وبعدها بمرور أشهر المدرب طلب مني الدخول في البطولات، فتدرجت في البطولات وبعدها قال لي المدرب: آن الأوان لدخول بطولة العالم".

من جهته وصف الشيخ مسفر ابن هضبان، هذا الإنجاز بالعظيم والمفخرة والذي حققه ابن الوطن البطل محمد بن جويعد آل مخلص، معتبرًا قصة "محمد" بمثابة إلهام ونموذج مشرف للوطن ومثال يحتذى به في الإصرار والعزيمة.

يذكر أن رياضة الجوجيتسو تعد أسلوبًا من أساليب الدفاع عن النفس وتعتبر شكلًا من أشكال الفنون القتالية، ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
12:58 PM

بطل العالم في الجوجيتسو السعودي آل مخلص يعود لأرض الوطن

بعد رحلة علاجية لابنه.. وكان في استقباله مدير الرياضة بالشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاد البطل السعودي محمد جويعد آل مخلص، بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، إحدى رياضات الدفاع عن النفس، مساء أمس الجمعة، إلى أرض الوطن قادمًا من واشنطن، بعد عام من مرافقة ابنه "فهد" الذي يبلغ من العمر سبعة أعوام في رحلة علاجية، في انتظار إجراء الفحوصات وترتيب الإجراءات لعملية زراعة رئة في أحد مستشفيات الأطفال بولاية تكساس الأمريكية؛ حيث ينتظر الموعد النهائي للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية الزراعة.

وكان في استقباله بمطار الملك فهد الدولي بالدمام: مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، والمدير المناوب لمطار الملك فهد الدولي بالدمام أحمد الرويلي، والشيخ مسفر ابن هضبان، ومجموعة من ايست جوجيتستو، وعدد من وسائل الإعلام.

وقدم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، درع وزارة الرياضة للبطل السعودي محمد جويعد آل مخلص، بطل العالم في رياضة الجوجيتسو، كما قدمت إدارة مطار الملك فهد هدايا بهذه المناسبة.

ورفع الكابتن محمد جويعد آل مخلص والد الطفل "فهد"، كل الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الدعم والرعاية والاهتمام بالمواطن السعودي، مثمنًا وقفة المسؤولين في وزارة الصحة على ما قدموه طيلة تواجده برفقة ابنه بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أنه متواجد الآن للتنسيق مع جهة عمله من أجل الترتيبات النهائية ومن ثم العودة إلى أمريكا لإجراء العملية؛ حيث يتواجد الطفل "فهد" مع والدته في أمريكا.

وأوضح أن القصة بدأت عندما سافر للولايات المتحدة الأمريكية بغرض علاج ابنه الصغير "فهد"، الذي كان يعاني من فشل في الرئة منذ ثلاثة أعوام حتى إنه اضطر المشي بجهاز، وأثناء مرافقته له انتابه القلق والخوف على صحته؛ مما جعله يسلك طريقًا آخر لعلاج الخوف.

وقال: "وصلت الولايات المتحدة وحاولت أن أشغل وقتي، وبعدها بمرور أشهر المدرب طلب مني الدخول في البطولات، فتدرجت في البطولات وبعدها قال لي المدرب: آن الأوان لدخول بطولة العالم".

من جهته وصف الشيخ مسفر ابن هضبان، هذا الإنجاز بالعظيم والمفخرة والذي حققه ابن الوطن البطل محمد بن جويعد آل مخلص، معتبرًا قصة "محمد" بمثابة إلهام ونموذج مشرف للوطن ومثال يحتذى به في الإصرار والعزيمة.

يذكر أن رياضة الجوجيتسو تعد أسلوبًا من أساليب الدفاع عن النفس وتعتبر شكلًا من أشكال الفنون القتالية، ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين.

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