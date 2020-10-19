النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل  381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 342583 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328895 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5201 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8487 والحالات الحرجة 844 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": تسجيل  381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 342583 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328895 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5201 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8487 والحالات الحرجة 844 حالة.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
03:36 PM

"الصحة": تسجيل  381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
11,222

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 342583 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328895 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5201 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8487 والحالات الحرجة 844 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,045
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,557
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,508

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة